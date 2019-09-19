Политика
Экономика сегодняМиллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском 16:42
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb 21:01
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Футбол
ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги Европы
Футболисты российского ЦСКА проиграли болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:54
Здоровье
Детская поликлиника больницы №40 откроется в начале октября
Newsroom24 вчера в 10:27
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском 20:29
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Наука
Самый мощный в мире квантовый компьютер стал еще мощнее
SciencePop 14:01
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 15:00
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19:50
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
РИА Новости 06:36
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК 19:25
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5. Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова.
Чемпионат 12:39
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань.
Ведомости вчера в 07:14
Армия и оружие
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия 20:45
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева заявила, что фригидна
Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.
Wday.ru 05:57
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском 13:31
Общество
Лукашенко вынес взыскания чиновникам после инцидента педагога с учеником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной из одной из школ Гомеля учительницы после конфликта с четвероклассником, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
РИА Новости вчера в 17:26
Транспорт
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08