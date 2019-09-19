Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМиллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину

Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
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