Политика

КоммерсантъКоммерсантъМиллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
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Миллер заявил, что Россия сама достроит «Северный поток – 2»

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