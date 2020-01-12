Политика
КоммерсантъМиллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
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Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Происшествия
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Происшествия
Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП
Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Политика
США хотели бы вывести войска из Ирака на своих условиях
Дональд Трамп в ответ пригрозил санкциями и сказал, что американская армия покинут республику только после того, как Багдад заплатит за военную базу, построенную Соединенными Штатами.
Происшествия
Отель загорелся в Тверской области
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Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Единоборства
Диллиан Уайт: Видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера
Официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт рассказал о том, как он в прошлом работал в тренировочном лагере экс-чемпиона мира Владимира Кличко.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Происшествия
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
За совершение преступлений коррупционной направленности осуждены губернаторы Сахалинской и Кировской областей Александр Хорошавин и Никита Белых, главы Республики Коми Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер, десятки заместителей руководителей регионов и другие крупные чиновники.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Пенсии и зарплаты должны быть повышены до уровня Ростовской области до начала 2022 года.
Футбол
Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Очень опасным процессом назвал президент РФ Владимир Путин переброс большого количества наемников из сирийской зоны Идлиба в Ливию.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:6
«Астон Вилла» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч 22-го английской премьер-лиги.
Авто
В Сети появились рендеры Toyota Tundra новой генерации
Во Всемирной сети появились рендеры Toyota Tundra новой генерации, независимые эксперты представили себе, как может выглядеть внедорожный пикап.
Единоборства
Экс-тренер Ковалёва обвинил боксёра в жадности и обмане болельщиков
Бывший тренер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон поделился мыслями о противостоянии россиянина с Саулем Альваресом.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Ставропольские медики прокомментировали случай с пациентом на полу
Наука
Ученые подтвердили всплески плазмы в окрестностях скоплений галактик
В кластере Кома ученым пока не удалось полноценно найти всплеск плазмы, однако они прогнозируют достаточно скорое его появление.
Здоровье
Структура Ростеха планирует строительство трёх больниц в Севастополе
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе появятся больница скорой помощи, онкоцентр и инфекционная больница.
Наука
В «молекулярном моторе» нашли лишнюю деталь
Авто
Кроссовер Kia Seltos поступил к дилерам в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Футбол
Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»
На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.