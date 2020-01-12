Политика

КоммерсантъКоммерсантъМиллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Читать в источнике
Комментировать97

Подробнее о событии

Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»

Газета.Ru06:34

Россия сможет достроить «Северный поток — 2», заявил глава «Газпрома»

РИА Новости06:44

Миллер заявил об отсутствии препятствий для строительства «Северного потока – 2»

Известия06:38

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Коммерсантъ06:57

Миллер оценил способность России достроить «Северный поток – 2»

Взгляд.ру06:19

Миллер: технологических препятствий для завершения «Северного потока-2» нет

Вести.Ru05:42

«Северный поток — 2» покинули не все иностранные суда

Евразия Dailyвчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
RT на русском 04:23
Армия и оружие

На Украине заявили, что у России нет надводного флота

URA.Ru 10 января в 21:24
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Фигурное катание

Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020

В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
Красная весна вчера в 12:50
Армия и оружие

TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»

В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
RT на русском 03:54
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

RT на русском 05:12
Хоккей

Илья Ковальчук повторил достижение Павла Буре в матче НХЛ

«Монреаль Канадиенс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Оттава Сенаторз», прервав серию из восьми поражений подряд.
РБК 02:50
Политика

Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Новостной фронт вчера в 10:43
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец 09 января в 08:29
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 05:50
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.
РБК вчера в 10:26
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Известия 05:38
Политика

Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
РИА Новости 04:41
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
URA.Ru 05:37
Транспорт

На участке Москва-Мытищи запустят новые пути

Московский Комсомолец 05:35
Общество

В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

RT на русском 10 января в 01:57
Происшествия

На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину

На Аляске спасли мужчину, который остался без дома и провел на морозе 22 дня, пишет Daily Mail 11 января.
Известия вчера в 21:38
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
Энергетика

Козак: Правительство России не регулирует цены на нефть для Беларуси

Цены на нефть для Беларуси устанавливают компании двух стран, а не правительство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Российская газета 10 января в 12:24
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости вчера в 21:42
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 10 января в 08:09
Биатлон

Биатлонистка Павлова победила в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

RT на русском 06:36
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
Общество

Над Украиной зафиксирована наибольшая концентрация угарного газа в мире

Над территорией Украины снова фиксируется наибольшая концентрация угарного газа (СО) в мире, которая сопоставима с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией.
REGNUM 05:54
Происшествия

Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Газета.Ru 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное