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Миллер заявил, что строительство «Северного потока 2» завершится очень скоро

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что ждать осталось "очень недолго".
Интерфакс
«Совсем недолго», — сказал Миллер, отвечая на вопрос о сроках завершения строительства газопровода.
РБК
В начале июня президент России Владимир Путин говорил, что уложена первая нитка газопровода.
РБК
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода, газ будет идти из России в Германию по дну Балтийского моря.
РБК

С чего всё началось

Миллер сообщил о скором завершении строительства «Северного потока - 2»
Завершения строительства газопровода "Северный поток-2" осталось ждать совсем недолго, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме.
ТАСС02:49

Подробнее о событии

Глава «Газпрома» Миллер: строительство «Северного потока —2» скоро будет завершено
РИА Новости03:30
Миллер заявил, что строительство «Северного потока 2» завершится очень скоро
Интерфакс02:23
Миллер сообщил о скором завершении строительства «Северного потока - 2»
ТАСС02:49
Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2»
Известия02:48
Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока — 2»
RT на русском02:32
Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока - 2»
РЕН ТВ02:26
Миллер заявил, что до завершения «Северного потока-2» осталось недолго
РБК02:55

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