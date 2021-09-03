Президент Украины Владимир Зеленский в представленном в США "плане трансформации Украины" предложил американской стороне инвестировать $28,7 млрд в нефтегазовую отрасль страны, связанную со строительством плавучего терминала по регазификации сжиженного природного газа (LNG-терминала).
Энергетический экспорт РФ в результате энергетического перехода может сократиться на $179 млрд к 2035 году и на $192 млрд к 2050 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе в панельной сессии Сбера в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) со ссылкой на исследование банка.
Coinbase, криптобиржа, котирующаяся на бирже Nasdaq, планирует позволить британским клиентам зарабатывать вознаграждения за участие в стекинге Ethereum 2.0, обновленной версией Ethereum, которая, как ожидается, будет полностью запущена в ближайшие несколько месяцев.