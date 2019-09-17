Энергетика
ИнтерфаксМиллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:30, Вашингтон
Политика
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Политика
Грызлов обвинил Киев в возможном срыве саммита «нормандской четверки»
Представитель со стороны Украины Леонид Кучма заявил, что не станет подписывать согласованную ранее редакцию «формулы Штайнмайера», так как это может привести к волнениям в его стране.
Государственные Вести 01:32
Музыка
Умер барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
Культуромания 01:51
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову
"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.
РИА Новости 12:26
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика
Русофилы Болгарии отпраздновали народную победу над властями Софии
16-й Собор русофилов Болгарии ознаменовался рекордным числом участников и массовыми акциями протеста против репрессий властей в отношении их лидеров.
ФАН 17 сентября в 07:14
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Политика
Посол Украины в Сербии предложил создать стратегию по развалу России
Посол Украины в Сербии Александр Александрович предложил мировому сообществу разработать стратегию по развалу России.
РБК 10:51
Армия и оружие
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
РИА Новости 10:59
Политика
В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 10:16
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
Армия и оружие
Украина научилась производить «Грады»
Производилась в СССР 1960-1988 годах на Пермском заводе им. Ленина. По состоянию на 2016 год у Украины было 185 «Градов».
Взгляд.ру 12:22
Кино
Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Политика
Трамп: через мексиканскую стену не смогли перелезть даже скалолазы
Президент США Дональд Трамп рассказал о неприступности стены, возводимой на границе с Мексикой.
Вести.Ru 08:25
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10