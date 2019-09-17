Энергетика
ИнтерфаксМиллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Транспорт
Третья ВПП «Шереметьево» приняла первый самолет
РИА Новости 09:31
Политика
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
Трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии завершились в Брюсселе.
RT на русском 10:22
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.
Российская газета 14:02
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Футбол
«Краснодар» потерпел от «Базеля» самое крупное поражение в еврокубках
RT на русском 15:37
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Политика
В Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
RT на русском 14:34
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 08:39
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Политика
Путин отметит День оружейника в Ижевске
Путин примет участие в заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников" в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника.
Российская газета вчера в 08:38
Энергетика
Минприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн
На конец 2017 года запасы оценивались в 55,2 трлн руб. Основная доля приходится на запасы нефти — ее стоимость оценивается в 74,5 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Мальме»
В матче 1-го тура в квартете В украинский клуб принимал на своем поле «Мальме» и добился победы со счетом 1:0.
Sport24.ru 14:45
Путешествия
Отели Антальи проверят на безопасность
Travel Russian News 09:54
Кино
Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Происшествия
Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 08:45
Финансы
ФРС США снова снизила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.
Известия вчера в 15:17
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Происшествия
В Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов, ТЦ и роддомов
Неизвестные сообщили о минировании всех мостов, торговых центров и родильных домов в Киеве.
Газета.Ru 12:57
Политика
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Общество
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Политика
Трамп распорядился расширить санкции против Ирана
Американский лидер Дональд Трамп распорядился «существенно» расширить санкции против Ирана.
Политика Сегодня вчера в 09:18
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 17 сентября в 20:40