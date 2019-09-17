Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксМиллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Названа главная угроза «Северному потоку-2»

Lenta.ru12:59

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РИА Новости11:24

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток — 2» до конца 2019 года

News.ru11:49

Миллер оценил шансы достроить «Северный поток - 2» к концу 2019 года

Газета.Ru11:34

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Известия11:31

Миллер заявил, что шанс на ввод «Северного потока - 2» до конца года есть

ТАСС12:24

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Интерфакс11:24
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
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