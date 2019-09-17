Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Политика Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились Трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии завершились в Брюсселе.

Происшествия В Грозном загорелся крупный торговый центр В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика В Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

Авто Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России 21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Политика Путин отметит День оружейника в Ижевске Путин примет участие в заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников" в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника.

Энергетика Минприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн На конец 2017 года запасы оценивались в 55,2 трлн руб. Основная доля приходится на запасы нефти — ее стоимость оценивается в 74,5 трлн руб.

Здоровье «Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.

Футбол Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Мальме» В матче 1-го тура в квартете В украинский клуб принимал на своем поле «Мальме» и добился победы со счетом 1:0.

Кино Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.

Гаджеты Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.

Финансы ФРС США снова снизила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Политика Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.

Общество В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Политика Трамп распорядился расширить санкции против Ирана Американский лидер Дональд Трамп распорядился «существенно» расширить санкции против Ирана.

Общество Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.