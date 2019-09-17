Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксМиллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Названа главная угроза «Северному потоку-2»

Lenta.ruвчера в 12:59

Миллер заявил, что шанс на ввод «Северного потока - 2» до конца года есть

ТАССвчера в 12:24

Миллер оценил шансы достроить «Северный поток — 2» в срок

РИА Новостивчера в 11:24

Миллер оценил шансы достроить «Северный поток - 2» к концу 2019 года

Газета.Ruвчера в 11:34

Миллер оценил шансы на запуск «Северного потока — 2» до конца года

Известиявчера в 11:31

В Брюсселе оценили шансы достроить «Северный поток-2» до конца года

Росбалтвчера в 11:40

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Интерфаксвчера в 11:24
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На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение

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Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

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Павла Устинова освободили из СИЗО

Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.
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Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
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На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru 09:09
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
ТАСС 17:27
Политика

Стали известны темы переговоров Трампа и Зеленского

Переговоры президентов США и Украины пройдут на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября.
Газета.Ru 14:52
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Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов

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Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу

Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости вчера в 11:56
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«Спартак» из-за автогола проиграл «Уфе» в Премьер-Лиге

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский «Спартак».
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Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

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В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС

Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".
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Тысячи людей пришли в пятницу вечером на Гребной канал Москвы, чтобы посмотреть Мультимедийный мюзикл "Семь нот", который открывает Московский международный фестиваль "Круг света", передает корреспондент ТАСС.
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Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 18 сентября в 11:36
Политика

Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»

Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК 13:03
Игры

Reef Entertainment выпустит игру Terminator: Resistance

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Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла

Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ 17 сентября в 18:01
Футбол

Болт назвал футболистов, которых бы включил в эстафетную команду

В свою команду Болт, увлекающийся футболом, включил форварда "Ювентуса" Криштаину Роналду, вингера "Реала" Гарета Бэйла и форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
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Российский борец Угуев вслед за Рашидовым стал чемпионом мира

Как уже сообщалось, российский борец Гаджимурад Рашидов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в категории до 65 кг.
Bookmaker-ratings.ru 11:13
Политика

Трамп назвал идеальным взволновавший разведку США телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп назвал свой телефонный разговор с одним из иностранных лидеров, из-за которого на него подал жалобу сотрудник американской разведки, "абсолютно идеальным"
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Путешествия

В Иркутской области ограничили туризм на Байкале

Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
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Армия и оружие

Колонна российской военной техники напугала украинцев

Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Общество

Ирина Шейк стала участницей модного показа от Moschino в Милане

На днях в Милане состоялся модный показ, в котором приняла участие Ирина Шейк. Темой дефиле дома Moschino стали работы Пабло Пикассо.
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В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена

В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
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ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
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Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
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Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

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«Ростов» о матче с «Динамо»: «Пора узнать, кто живет на дне океана»

Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана 🏄 С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».
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Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой

Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.
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