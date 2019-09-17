Энергетика
ИнтерфаксМиллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Авто
Российский автопарк превысил 52 млн машин
Tvoe-avto.com вчера в 05:42
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Автоспорт
Ферстаппен победил в первой практике в Сингапуре, Квят – девятый
Советский спорт 06:54
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
ЖКХ
Власти Петербурга назвали дату начала отопительного сезона
Решение о начале отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой и прогнозом синоптиков о планомерном похолодании.
Интерфакс 06:52
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Наука
Авторы статьи о «смартфонной кости» передумали связывать ее со смартфонами
Авторы статьи про «смартфонную кость», которая якобы вырастает у молодых людей из-за пользования смартфонами, опубликовали поправки к своей работе.
N+1 вчера в 12:04
Политика
Белоруссия настроена на скорейший обмен послами с США
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в ходе переговоров в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл официально анонсировал восстановление дипломатических отношений на уровне послов.
REGNUM 05:56
Футбол
Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Online47.ru 18 сентября в 07:12
Армия и оружие
Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео
Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 22:50
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Происшествия
В Вашингтоне произошла стрельба
Один человек погиб, пятеро получили ранения различной степени тяжести в четверг в результате стрельбы на северо-востоке американской столицы.
ТАСС 00:31
Космос
В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода
Piter.tv вчера в 02:20
Происшествия
Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ростове выросло до семи
Со скорой помощью столкнулся легковой автомобиль. По предварительным данным в ДТП пострадало три человека.
Российская газета 05:25
Происшествия
В Челябинске грузовик снес остановку
Фото из паблика "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" Сегодня утром на проспекте Победы произошла страшная авария: грузовой автомобиль снес ограждение и вылетел на трамвайную остановку, на которой в этот момент находились люди.
Вечерний Челябинск 02:34
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Армия и оружие
Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда
Министерство обороны России в ответ на слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области заявило о надежной защите этого региона.
Lenta.ru 05:51
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Гаджеты
Из-за проблем с Google Huawei не будет продавать в ЕС смартфон Mate 30
Причина заключается в том, что смартфоны линейки не будут оснащены приложениями американской корпорации Google.
RuNews24.ru вчера в 01:54
Футбол
Зарплата Хадсона-Одои увеличилась в 48 раз
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал новый контракт с клубом.
Спорт-Экспресс вчера в 23:58