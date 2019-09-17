Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

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