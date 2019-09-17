Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксМиллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Названа главная угроза «Северному потоку-2»

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Миллер оценил шансы достроить «Северный поток — 2» в срок

РИА Новостивчера в 11:24

В Брюсселе оценили шансы достроить «Северный поток-2» до конца года

Росбалтвчера в 11:40

Миллер оценил шансы достроить «Северный поток - 2» к концу 2019 года

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Миллер оценил шансы на запуск «Северного потока — 2» до конца года

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Миллер заявил, что шанс на ввод «Северного потока - 2» до конца года есть

ТАССвчера в 12:24

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Интерфаксвчера в 11:24
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Дина Аверина завоевала золотую медаль на Чемпионате мира в Баку

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Стали известны первые признаки рака мозга

Первым признаком болезни называют опухоль. Он появляется из-за сдавливания прилегающей к опухоли ткани мозга.
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РИА Новости вчера в 06:36
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Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
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Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
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Задержанные суда КНДР прибыли в Находку

Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Подозреваемый в убийстве нижегородского бизнесмена задержан

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, 19 сентября 2019 года следователями в качестве подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ задержан 31-летний нижегородец.
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Медведь убил сторожа рыболовецкого стана на Сахалине

Газета.Ru 00:50
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На выходных москвичей ждет мокрый снег

Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
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Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
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Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
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Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК вчера в 18:54
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Здоровье

Минздрав пояснил: кому и сколько выдадут лекарств бесплатно

Гендиректор "Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава России Виталий Омельяновский пояснил, что стоимость "года сохраненной качественной жизни" — это то, какую максимальную сумму может потратить государство на лекарства для одного больного.
MagadanMedia.ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

РИА Новости вчера в 16:45
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«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».
RT на русском вчера в 12:57
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В Оренбург прибыл Владимир Путин

В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
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Умер французский актер Шарль Жерар

Московский Комсомолец вчера в 15:37
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Газета.Ru вчера в 16:11
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ЦСКА проиграл «Лудогорцу» с разгромным счетом в матче Лиги Европы

Футбольный московский клуб ЦСКА проиграл с разгромным счетом команде «Лудогорец» из Разграда в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ вчера в 11:07
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
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В Минздраве пояснили заявление о скачке смертности от рака в РФ

Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн оценил заявления о росте смертности от онкологии в России из-за правил закупки медикаментов.
РЕН ТВ 18 сентября в 17:44
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 18 сентября в 07:59
Политика

Палата представителей США одобрила выделение $250 млн Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила краткосрочный законопроект о финансировании правительства до 21 ноября.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество

Европа готовится принудить Россию платить Украине

Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
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Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
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Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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