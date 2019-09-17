Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксМиллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Миллер заявил, что шанс на ввод «Северного потока - 2» до конца года есть

ТАСС12:24

Миллер оценил шансы достроить «Северный поток — 2» в срок

РИА Новости11:24

В Брюсселе оценили шансы достроить «Северный поток-2» до конца года

Росбалт11:40

Миллер оценил шансы достроить «Северный поток - 2» к концу 2019 года

Газета.Ru11:34

Миллер оценил шансы на запуск «Северного потока — 2» до конца года

Известия11:31

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток — 2» до конца 2019 года

News.ru11:49

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Интерфакс11:24
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

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В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса

В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
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Заворотнюк перевели в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
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В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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Skoda показала рестайлинговый Skoda Rapid на фото

Как и в большинстве новых моделей, на крышке багажника появится крупная надпись «Skoda». В техническом плане автомобиль не изменится.
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France Football учредил награду имени Льва Яшина

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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН

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Мануэль Нойер: «Больше не хочу обсуждать пререкания с тер-Штегеном»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что больше не хочет обсуждать тему конкуренции в сборной Германии с вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер-Штегеном.
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Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме

По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
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Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
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«Почта России» стала партнёром РФС

Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
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Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android

Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.
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В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
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Россияне продолжают экономить и отдают предпочтение более дешевым товарам из-за того, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают.
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В США у женщины посинела кровь после приема обезболивающего

В США у 25-летней женщины посинела кровь после приема обезболивающего.
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Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России

21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
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«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
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Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
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Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО

Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
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