Политика

RT на русскомRT на русскомМиллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
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Алексей Миллер
Украина должна дать чёткий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объёмах, в маленьких объёмах. Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню.
— Алексей Миллер, российский экономистОбщественное телевидение России 08:17
с чего всё началось
Цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба
 правительства.
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