Экономика
Алтайская правдаМиллиард рублей выделят на повышение зарплат алтайских бюджетников
Губернатор Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников.
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Виктор Томенко поручил выделить миллиард на повышение зарплаты бюджетников
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