Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаМиллиард рублей выделят на повышение зарплат алтайских бюджетников

Губернатор Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Виктор Томенко поручил выделить миллиард на повышение зарплаты бюджетников

Бийский рабочийвчера в 09:00

Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат алтайских бюджетников

КП - Барнаулвчера в 04:03

Томенко поручил правительству Алтайского края выделить 1 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Катунь 24вчера в 02:30

На повышение зарплат бюджетников в Алтайском крае выделят миллиард рублей

Алтапрессвчера в 03:14

Виктор Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

АМИТЕЛвчера в 03:10

Миллиард рублей выделят на повышение зарплат алтайских бюджетников

Алтайская правдавчера в 02:33

Томенко распорядился выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Толквчера в 03:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты 03 июня в 09:34
625
Происшествия

В Курской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом

Курск, 4 июня 2020, 11:49 — REGNUM В Курской области 4 июня выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:49
308
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,4K
Общество

Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости

Рамблер вчера в 08:21
3
Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

РИА Новости 02:01
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад

Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
5
Общество

МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, во всех регионах страны будут включаться электросирены и громкоговорители c замещением трансляций теле - и радиоканалов.
SmolDaily 02:10
707
Общество

Overcooked отдают бесплатно — новая раздача в Epic Games Store

В Epic Games Store стартовала новая раздача. До 11 июня все желающие могут бесплатно забрать Overcooked.
Cyber.sports.ru вчера в 14:00
34
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
1,8K
Гаджеты

Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
14
Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
1,5K
Здоровье

Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
17
Общество

Минкомсвязь России обновила график вывозных рейсов до 17 июня

Вечерняя Москва 01:48
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
483
Политика

Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России

Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.
Газета.Ru вчера в 15:04
82
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
1K
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
2,7K
Здоровье

В Тверской ОКБ уже тестируют новый препарат для лечения коронавируса

4 июля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя рассказал, что с 11 июня в наш регион для инфекционных госпиталей начнет поступать новый препарат для лечения коронавируса.
КП - Тверь вчера в 15:02
1
Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru вчера в 13:14
264
Энергетика

Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
3
Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
169
Экономика

Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями

С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК вчера в 07:23
1
Общество

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения

Эхо Москвы 03 июня в 18:10
2,2K
Игры

Аниматор удивил интернет фотореалистичными кадрами на базе Source 2

Игромания.ру вчера в 10:44
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
1,8K
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
118
Происшествия

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:26
Экономика

Оборот малого бизнеса в мае восстановился на треть

По итогам мая выручка малых и средних предприятий выросла на 27% по сравнению с апрелем 2020 года.
Известия вчера в 18:45
6
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Петрович Томенко
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное