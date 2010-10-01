Происшествия В Курской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом Курск, 4 июня 2020, 11:49 — REGNUM В Курской области 4 июня выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. 308

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,4K

Общество Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса. 1,8K

Здоровье Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений. 17

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 483

Политика Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.

Здоровье В Тверской ОКБ уже тестируют новый препарат для лечения коронавируса 4 июля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя рассказал, что с 11 июня в наш регион для инфекционных госпиталей начнет поступать новый препарат для лечения коронавируса. 1

Экономика Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС. 1

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 1,8K

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 118

Происшествия 57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.