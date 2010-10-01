Экономика
Алтайская правдаМиллиард рублей выделят на повышение зарплат алтайских бюджетников
Губернатор Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников.
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