Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.

с чего всё началось

Один из богатейших людей России, президент Crocus Group Араз Агаларов, сравнил себя с капитаном тонущего корабля. Он признался, что никак не может повлиять на свой бизнес, который в условиях вынужденных карантинных мер медленно идет ко дну.

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