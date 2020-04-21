Экономика

Панорама Ростова-на-ДонуПанорама Ростова-на-ДонуМиллиардер Агаларов пожаловался на тонущий бизнес

Один из богатейших людей России, президент Crocus Group Араз Агаларов, сравнил себя с капитаном тонущего корабля. Он признался, что никак не может повлиять на свой бизнес, который в условиях вынужденных карантинных мер медленно идет ко дну.
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с чего всё началось

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК21 апреля в 04:13

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Президент Crocus Group сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем

BFM.ru21 апреля в 12:49

Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с идущим на дно кораблём

News.ru21 апреля в 10:06

Агаларов оценил возможность введения прогрессивной налоговой шкалы

РБК21 апреля в 04:26

Миллиардер Агаларов сравнил бизнес Crocus Group с тонущим кораблем

Forbes21 апреля в 06:20

Российский миллиардер сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

БИЗНЕС Online21 апреля в 04:56

Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Ведомости21 апреля в 04:46

Российский миллиардер попросил о помощи

Lenta.ru21 апреля в 08:29
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Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

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Metaratings 07:53
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Шоу-бизнес

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Политика

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Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ

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Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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