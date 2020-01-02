Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Не поверили граждане сочувствию миллиардера к их низким доходам

Красная веснавчера в 06:28

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39

Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

URA.Ru03 января в 13:06

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правда03 января в 04:42

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК02 января в 09:35

Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новости02 января в 08:30

Президент Crocus Group Араз Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Ветеранские вести03 января в 12:47
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Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
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Боевики напали на американскую базу в Кении

Lenta.ru 02:39
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В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:48
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Хоккей

Брагин высказался о победе сборной России над Швецией

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
Газета.Ru вчера в 13:24
Здоровье

10 правил, которые снижают до минимума риск заболеть раком

Специалисты Немецкого института исследования рака в ходе исследований пришли к выводу, что увеличение процента жира в организме увеличивает риск как минимум одиннадцати видов рака: в том числе и колоректального рака, рака пищевода и рака молочной железы.
Privet-Rostov.ru 02:08
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС вчера в 10:34
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Здоровье

Наиболее опасные ресторанные блюда назвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор назвал ресторанные блюда, при употреблении которых возрастает риск отравления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 02:39
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости вчера в 10:21
Хоккей

Ковальчук примерил форму «Монреаля»

Газета.Ru 02:38
Армия и оружие

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
Футбол

Алдервейрелд: мог бы зарабатывать намного больше, но выбрал верность «Тоттенхэму»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд отметил, что продлил контракт со «шпорами» из-за преданности клубу.
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В Мытищах произошел пожар на складе с пластиком

В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Коммерсантъ вчера в 19:00
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ

Нападающий и капитан сборной Канады заставил говорить о себе после матча группового раунда, в котором его команда уступила 0:6. После того матча он единственным из канадцев не снял шлем во время исполнения гимна России, за что получил массу критики.
Российская газета вчера в 23:39
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие

Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение за $2 трлн

"США только что потратили $2 трлн на военное оборудование Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения в их сторону без промедления", - заявил президент.
ТАСС 01:55
Культура

Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм

Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Piter.tv вчера в 07:05
Спорт

WADA назначила России сумму ежегодного взноса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
FreeNews-Volga вчера в 06:48
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
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Volkswagen Tayron ставит новые рекорды продаж

В ходе исследования рынка SUV изданию "Новые автомобили" удалось выяснить, что Volkswagen Tayron по объемам продаж заметно превосходит такие модели, как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.
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AMD представит новое поколение гибридных процессоров для мобильных ПК 7 января, но Ryzen 4000U уже успели засветиться в конфигурации ноутбуков HP ранее, а сейчас стало известно, что они будут использоваться и в новых ноутбуках Xiaomi.
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EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux

Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
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В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

Коммерсантъ вчера в 19:52
Культура

Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Культуромания вчера в 05:38
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
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Телевизоры Samsung 8K QLED TV 2020 года получат поддержку Nextgen TV

Компания Samsung Electronics объявила о том, что линейка телевизоров QLED 8K 2020 года получит поддержку ATSC 3.0.
iXBT.com 00:44
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Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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