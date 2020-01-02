Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Не поверили граждане сочувствию миллиардера к их низким доходам

Красная весна06:28

Президент Crocus Group Араз Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Ветеранские вестивчера в 12:47

Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новости02 января в 08:30

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правдавчера в 04:42

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК02 января в 09:35

Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

URA.Ruвчера в 13:06

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39
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Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Коммерсантъ 19:52
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Футбол

Бывший игрок ЦСКА Тошич рассказал о любви россиян к Путину

Напомним, Зоран Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год.
Vprognoze.ru вчера в 10:34
Гаджеты

Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Astera 11:41
Политика

Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов.
Lenta.ru 16:31
Шоу-бизнес

Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым

Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Woman.ru 11:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые появилась на публике после операции

В комментариях пользователи Instagram пожелали Лере Кудрявцевой здоровья и отметили, что ее годовалая дочка просто чудо.
RuNews24.ru вчера в 04:22
Экономика

Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты

Хабаровский край в этом году получит на реализацию национальных проектов 9,3 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 20:07
Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия 18:53
Здоровье

На Кубани переоснастили 36 детских больниц и поликлиник

Как сообщили в Минздраве края, поставлено почти 340 единиц оборудования: 43 аппарата УЗИ, шесть рентген-аппаратов, 69 единиц лабораторного и 155 офтальмологического оборудования.
RuNews24.ru вчера в 03:46
Происшествия

Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода

На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.
ВЕСТИ: Приморье 20:29
Армия и оружие

В Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 18:37
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК 20:06
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Вечерняя Москва вчера в 13:09
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
РИА Новости 03:07
Происшествия

При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек

В результате подрыва автобуса в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо погибли 14 человек, ещё четыре получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.
RT на русском 11:06
Политика

Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой

По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
REGNUM 18:39
Происшествия

В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 12:12
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Газета.Ru 15:40
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
ФАН 19:00
Здоровье

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК вчера в 06:19
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости вчера в 13:59
Происшествия

Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»

История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Российская газета 15:56
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Sports.ru 16:33
Футбол

«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»

Евро-футбол.ру 16:56
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 09:19
Общество

Елизавета II показала будущих правителей Великобритании

В начале 2020 года королева решила опубликовать новый снимок, на котором ее запечатлели с наследниками и будущими правителями Великобритании.
StarHit.ru 18:40
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Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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