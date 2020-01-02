Экономика
ВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Crocus Group Араз Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Ветеранские вестивчера в 12:47
Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?
Комсомольская правдавчера в 04:42
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Футбол
Бывший игрок ЦСКА Тошич рассказал о любви россиян к Путину
Напомним, Зоран Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Политика
Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов
Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые появилась на публике после операции
В комментариях пользователи Instagram пожелали Лере Кудрявцевой здоровья и отметили, что ее годовалая дочка просто чудо.
Экономика
Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
Хабаровский край в этом году получит на реализацию национальных проектов 9,3 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, сообщает краевое правительство.
Здоровье
На Кубани переоснастили 36 детских больниц и поликлиник
Как сообщили в Минздраве края, поставлено почти 340 единиц оборудования: 43 аппарата УЗИ, шесть рентген-аппаратов, 69 единиц лабораторного и 155 офтальмологического оборудования.
Происшествия
Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода
На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.
Армия и оружие
В Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Происшествия
При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек
В результате подрыва автобуса в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо погибли 14 человек, ещё четыре получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.
Политика
Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой
По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Здоровье
В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией
В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Футбол
«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Общество
Елизавета II показала будущих правителей Великобритании
В начале 2020 года королева решила опубликовать новый снимок, на котором ее запечатлели с наследниками и будущими правителями Великобритании.