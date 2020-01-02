Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новости02 января в 08:30

Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

URA.Ru03 января в 13:06

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правда03 января в 04:42

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК02 января в 09:35

Президент Crocus Group Араз Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Ветеранские вести03 января в 12:47

Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

БИЗНЕС Online02 января в 04:45

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Политика

МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Российская газета 06:27
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
ФАН вчера в 19:00
Политика

В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев

«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну.
RT на русском 07:52
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Газета.Ru вчера в 15:40
Политика

Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за убийства Сулеймани

Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с убийством генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел страны Аббаса Мусави.
Газета.Ru 08:22
Политика

Парламент Испании не утвердил Санчеса премьером в первом туре

Конгресс депутатов испанского парламента не утвердил в воскресенье кандидата от Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра в первом туре голосования, второй тур состоится во вторник, 7 января.
Известия 07:52
Спорт

Российская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски»

РБК 08:38
Политика

Иран назвал дату принятия окончательного решения по СВПД

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что на настоящий момент приняты решения по поводу пятого шага сокращения ядерных обязательств, но вечером 5 января состоится совещание по вышеуказанной теме в связи со сложившейся ситуацией.
iReactor 08:14
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Газета.Ru вчера в 15:40
Наука

Построена модель взаимодействия лекарств с человеческим организмом

Ученые из Университета Миннесоты создали математический алгоритм, который моделирует ключевые параметры, влияющие на взаимодействия между молекулами, имеющими несколько сайтов связывания.
Индикатор вчера в 10:46
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Культура

Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Культуромания вчера в 05:38
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском 06:16
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Политика

На Украине заявили о возможном дефолте в 2020 году

Многомесячная тенденция падения промышленности приведет к дефолту на Укране в 2020 году.
Piter.tv вчера в 11:38
Кино

Зрители пришли в восторг от «Вторжения» Бондарчука

Блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» собирает восторженные отзывы актеров и простых зрителей по всей стране.
Культуромания 06:16
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Кино

Национальная сеть кинокритиков объявила лауреатов своей премии

Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков.
Афиша Daily 07:48
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

Pravda.Ru вчера в 09:07
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Политика

В Госдуме ответили на территориальные претензии Эстонии к России

Ранее, как сообщал NEWS.ru, спикер парламента Эстонской Республики Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, который был заключён между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, всё ещё имеет юридическую силу.
News.ru 02 января в 08:33
Культура

Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

Культуромания 02:57
Политика

Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани

Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.
Известия 08:21
Хоккей

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом

Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение нападающего российской команды Александра Хованова, который прокатился мимо скамейки запасных и поцеловал герб на своем свитере.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Украинские военные подорвались на собственной мине

Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранении трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Вести.Ru 07:58
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Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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