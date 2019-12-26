Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Не поверили граждане сочувствию миллиардера к их низким доходам

Красная весна06:28

Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

URA.Ruвчера в 13:06

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39

Миллиардер считает увеличение доходов россиян условием для роста ВВП

РЕН ТВ02 января в 19:49

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК02 января в 09:35

Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новости02 января в 08:30

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правдавчера в 04:42
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия

В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

ТАСС 08:18
Экономика

Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России

Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Вести.Ru 08:40
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru 05:59
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Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Lenta.ru 07:17
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Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Lenta.ru 08:56
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Врач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнего

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.
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Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину»

"Вашингтон" победил "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Одну из шайб в составе "Кэпиталз" забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.
Pravda.Ru 01:56
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Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Lenta.ru 08:49
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Новые Duster, Logan и Sandero не будут гибридами

Автоновости дня вчера в 08:54
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Среди других кроссоверов, которые появятся в продаже в РФ в 2020 году, названы: слегка обновленная Hyundai Creta, новый Genesis GV80, Skoda Karoq, Geely FY11, Toyota Highlander нового поколения, Cadillac XT6 следующей генерации, возрожденный Land Rover Defender, новый Mercedes-Benz GLB и рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport.
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Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Lenta.ru 09:36
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
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Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
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Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Общество

Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото

Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.
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Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
РИА Новости 08:50
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02 января в 22:19
Хоккей

Швеция — Россия 2:3 (2-й период)

Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
РИА Новости 09:45
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
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В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
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Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в январе.
RT на русском 09:05
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В Госдуме назвали неприемлемыми притязания Эстонии на российские земли

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными и неприемлемыми заявление эстонского спикера о действенности заключенного Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией в 1920 году.
Газета.Ru 02 января в 05:29
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

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Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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