Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Президент Crocus Group Араз Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Ветеранские вести03 января в 12:47

Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

БИЗНЕС Online02 января в 04:45

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правда03 января в 04:42

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК02 января в 09:35

Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новости02 января в 08:30

Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

URA.Ru03 января в 13:06

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39
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Сегодня сборная России сыграет против Канады в финале МЧМ

Сегодня сборная России по хоккею сыграет в финале молодежного чемпионата мира против национальной команды Канады.
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Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
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Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
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В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
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Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
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Лэмпард подтвердил слухи о возможном уходе Жиру из «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключает, что форвард Оливье Жиру может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.
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Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей

3DNews вчера в 05:30
Армия и оружие

Иран готовит удар по военным объектам США

В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.
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Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Большунов впервые в карьере победил на "Тур де Ски", Устюгов, побеждавший в этой многодневке в сезоне 2016/17, стал вторым.
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Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
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Технологии

У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

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Футбол

«Реал» заплатит €30 млн за 17-летнего хавбека «Фламенго»

Трансфер хавбека обойдется "сливочным" в €30 млн, однако перейдет он в стан испанцев лишь после своего 18-го дня рождения, чтобы избежать проблем с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за подписания несовершеннолетнего.
Газета.Ru 03:26
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Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.
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Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
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Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого

В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
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Ничего лучше в голову не пришло

В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
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В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
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Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии готовят наступление на Алеппо

Стягивание сил для наступления на сирийский Алеппо ведут подразделения сирийской армии, 5 января сообщил источник ИА Красная Весна в Сирии.
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Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний

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Футбол

Лучший бомбардир «Луча» интересен клубам ФНЛ и РПЛ

Как стало известно matchtv.ru, 21-летний нападающий «Луча» Саид Алиев зимой может сменить клуб.
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Футбол

Челси — Ноттингем Форест 2:0

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Nokia готовится возродить еще один легендарный кнопочный телефон

Компания HMD Global, которая, как известно, выпускает устройства под известной на мобильном рынке маркой Nokia, анонсировала скорый выход еще одного кнопочного телефона.
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Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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