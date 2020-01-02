Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Спорт Александр Большунов выиграл «Тур де Ски» Большунов впервые в карьере победил на "Тур де Ски", Устюгов, побеждавший в этой многодневке в сезоне 2016/17, стал вторым.

Футбол «Реал» заплатит €30 млн за 17-летнего хавбека «Фламенго» Трансфер хавбека обойдется "сливочным" в €30 млн, однако перейдет он в стан испанцев лишь после своего 18-го дня рождения, чтобы избежать проблем с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за подписания несовершеннолетнего.

Политика Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.

Наука Ничего лучше в голову не пришло В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.

Общество В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.

Армия и оружие Вооруженные силы Сирии готовят наступление на Алеппо Стягивание сил для наступления на сирийский Алеппо ведут подразделения сирийской армии, 5 января сообщил источник ИА Красная Весна в Сирии.