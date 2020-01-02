Экономика
ВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты
URA.Ru03 января в 13:06
Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?
Комсомольская правда03 января в 04:42
Президент Crocus Group Араз Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Ветеранские вести03 января в 12:47
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В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.
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Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Общество
МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
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В Архангельске сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом на водителя бригады скорой помощи.
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Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
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Украинский националист заявил о признании Зеленским Крыма российским
«Если Зеленский считает, что его друзьям можно нарушать закон о государственной границе и не признавать суверенитет Украины над Крымом, то, значит, сам Зеленский не признает украинских границ и считает Крым российским», — отметил Корчинский, добавив, что заграничные певцы президенту дороже украинских территорий.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
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Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Общество
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Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Хоккей
Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Политика
Тело Сулеймани доставили в Иран
Тело иранского военачальника Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате авиаудара США, доставили в Иран, передает государственная телерадиокомпания IRIB.
Футбол
Валерий Громыко стал игроком тульского «Арсенала»
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
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Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Политика
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Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
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В Приморье при катании на тюбинге погибла четырехлетняя девочка
Политика
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В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.