Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.

Политика Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Общество Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко В Петербурге умер хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, он больше года боролся с онкологическим заболеванием.

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Общество МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

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Экономика Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.

Хоккей Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.

Путешествия В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.

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Армия и оружие Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».

Происшествия Украинские военные подорвались на собственной мине Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.