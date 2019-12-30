Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК02 января в 09:35

Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

URA.Ruвчера в 13:06

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правдавчера в 04:42

Миллиардер считает увеличение доходов россиян условием для роста ВВП

РЕН ТВ02 января в 19:49

Не поверили граждане сочувствию миллиардера к их низким доходам

Красная весна06:28

Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новости02 января в 08:30

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Энергетика

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Коммерсантъ 07:40
Происшествия

Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе

151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Тайга.инфо вчера в 10:06
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия вчера в 19:33
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Футбол

15-летний футболист побил рекорд Неймара

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Неймару, который в 2008 году принял участие в турнире в возрасте 15 лет и 11 месяцев.
Sport24.ru 04:47
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Музыка

Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Культуромания 05:38
Армия и оружие

НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
Кино

Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля

Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Игромания.ру 06:00
Армия и оружие

Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе показали на видео

Командование морской авиации Южного военного округа показало на видео отработку дозаправки в воздухе экипажами истребителей Су-30СМ и тактических бомбардировщиков Су-24М.
РБК 04:57
Политика

Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
РИА Новости 04:39
Политика

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 07:22
Гаджеты

Дочерняя компания Huawei начала поставки чипов другим производителям

Компания HiSilicon начала поставки мобильных чипов и процессоров для устройств интернета вещей на открытом рынке.
REGNUM 08:09
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
РБК вчера в 11:49
Экономика

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Lenta.ru 03:54
Армия и оружие

Поступления и потери украинской военной авиации за 2019 год

Военное обозрение вчера в 03:15
Общество

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета вчера в 09:22
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
RT на русском 07:44
Космос

Горячие пятна пульсара сгруппировались у южного полюса

N+1 30.12.19 в 19:02
Футбол

Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Чемпионат вчера в 13:35
Общество

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
РБК 05:36
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Новые автомобили 02 января в 23:48
Теннис

Медведев и Хачанов обыграли Боллели и Лоренци на ATP Cup

Чемпионат вчера в 10:56
Экономика

Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Украина.ру 04:19
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
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Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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