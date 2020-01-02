Экономика
ВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Общество
Польские школьники поставили танец об Освенциме
Происшествия
В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения
Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
Происшествия
Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках
В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Армия и оружие
Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск
Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Политика
Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает несправедливой критику в сторону «голубых огоньков».
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Гаджеты
Распродажа: МТС резко снизила цены на лучшие смартфоны Xiaomi. Сэкономить можно до 10 тысяч рублей
В интернет-магазине МТС сегодня, 1 января, началась акция, позволяющая существенно сэкономить при покупке смартфонов китайской компании Xiaomi.
Происшествия
Во Владивостоке неизвестный маньяк прокалывает колеса автомобилей
Десятки автовладельцев во Владивостоке не смогли никуда уехать. Их машины неожиданно оказались парализованы — были проколоты колеса.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43
По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье
Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Спорт
Устюгов: результат в масс-старте на «Тур де Ски» был почти идеальным
Устюгов в пятницу стал вторым в гонке с общего старта на 15 км на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), уступив на финише норвежцу Йоханнесу Клебо.
Политика
BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина
Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.