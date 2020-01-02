Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Читать в источнике
Комментировать1809

Подробнее о событии

Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

URA.Ru13:06

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правда04:42

Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новостивчера в 08:30

Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики

Эхо Москвывчера в 17:04

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБКвчера в 09:35

Миллиардер считает увеличение доходов россиян условием для роста ВВП

РЕН ТВвчера в 19:49

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Общество

Польские школьники поставили танец об Освенциме

Мир новостей 06:39
Происшествия

В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
РБК 19:10
Происшествия

Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках

В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Известия 16:58
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru 18:46
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru 13:52
Армия и оружие

Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск

Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
ТАСС 20:04
Хоккей

СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:51
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ 14:48
Политика

Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Российская газета 20:15
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает несправедливой критику в сторону «голубых огоньков».
iReactor 18:29
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 01 января в 17:54
Гаджеты

Распродажа: МТС резко снизила цены на лучшие смартфоны Xiaomi. Сэкономить можно до 10 тысяч рублей

В интернет-магазине МТС сегодня, 1 января, началась акция, позволяющая существенно сэкономить при покупке смартфонов китайской компании Xiaomi.
Dgl.ru 01 января в 06:49
Происшествия

Во Владивостоке неизвестный маньяк прокалывает колеса автомобилей

Десятки автовладельцев во Владивостоке не смогли никуда уехать. Их машины неожиданно оказались парализованы — были проколоты колеса.
Вести.Ru 12:47
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43

По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.
РИА Новости 00:26
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Вести.Ru 03:57
Спорт

Устюгов: результат в масс-старте на «Тур де Ски» был почти идеальным

Устюгов в пятницу стал вторым в гонке с общего старта на 15 км на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), уступив на финише норвежцу Йоханнесу Клебо.
РИА Новости 15:13
Политика

BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина

Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Газета.Ru 16:22
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
RT на русском 19:17
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

RT на русском 16:56
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru 04:46
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное