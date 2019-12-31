Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

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РЕН ТВвчера в 19:49

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБКвчера в 09:35

Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики

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Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

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Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

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Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ru01 января в 22:43
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Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В Волгограде рецидивист порезал подвозившую его многодетную мать

Пострадавшую женщину, мать троих детей, доставили в больницу, где наложили несколько десятков швов.
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Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Lenta.ru 01 января в 20:37
Общество

Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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Как передает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, Трамп предупредил коллегу, что "иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии".
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
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В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб

Как сообщил корреспонденту "РГ" Дмитрий Мацкевич, сотрудник отдела пропаганды безопасности движения управления ГИБДД по Нижегородской области, не исключено, что смерть водителя 1965 года рождения наступила до столкновения автобуса со световой опорой.
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Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
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В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
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На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 01 января в 08:23
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NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

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Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года

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Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
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NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
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Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
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Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
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