Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.

Происшествия При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.

Энергетика НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Политика Трамп предостерег Эрдогана от военного вторжения в Ливию Как передает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, Трамп предупредил коллегу, что "иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии".

Политика Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб Как сообщил корреспонденту "РГ" Дмитрий Мацкевич, сотрудник отдела пропаганды безопасности движения управления ГИБДД по Нижегородской области, не исключено, что смерть водителя 1965 года рождения наступила до столкновения автобуса со световой опорой.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Финансы Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.

Энергетика Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.

Спорт В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски» Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.

Происшествия Житель Омска подорвался при запуске фейерверка На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).