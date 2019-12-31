Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.

Технологии Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.

Экономика Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.

Музыка Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос» Певица Полина Гагарина считает, что победу в музыкальном шоу "Голос" заслуживает исполнитель Ив Набиев, об этом она написала в Instagram.

Армия и оружие В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).

Шоу-бизнес Леди Гага закрутила новый страстный роман Заметим, что новый роман Гага завела всего пару месяцев спустя после завершения предыдущего — с Дэном Хортоном, и примерно через год после расторжения помолвки со своим женихом — Кристианом Карино, с которым, по слухам, она рассталась из-за своего флирта с Брэдли Купером.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Шоу-бизнес Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.

Политика Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.