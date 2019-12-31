Экономика
ВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Армия и оружие
В Иране пообещали отомстить США за убийство главы спецназа КСИР
Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Apple выпустит сразу два бюджетных смартфона на смену iPhone SE
Общество
Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января
С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели
Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Гаджеты
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Музыка
Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»
Певица Полина Гагарина считает, что победу в музыкальном шоу "Голос" заслуживает исполнитель Ив Набиев, об этом она написала в Instagram.
Армия и оружие
В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения
Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Здоровье
Врач рассказала, как не отравиться в новогодние праздники
Правильное приготовление пищи и знание особенностей некоторых продуктов в большинстве случаев помогут избежать отравления в новогодние праздники.
Армия и оружие
В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Хоккей
«Флорида» победила «Оттаву», Дадонов набрал три очка
Шоу-бизнес
Леди Гага закрутила новый страстный роман
Заметим, что новый роман Гага завела всего пару месяцев спустя после завершения предыдущего — с Дэном Хортоном, и примерно через год после расторжения помолвки со своим женихом — Кристианом Карино, с которым, по слухам, она рассталась из-за своего флирта с Брэдли Купером.
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Путешествия
Названы популярные у россиян города и страны для путешествий в январе
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне отправятся отдыхать в январе 2020 года.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
Здоровье
900 человек вылечили зубы за три месяца работы мобильной стоматологии
За три месяца работы мобильная стоматология совершила более 30 выездов.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.