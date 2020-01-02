Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.

Политика Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Хоккей «Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ Магнитогорский "Металлург" обыграл на своем льду "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шоу-бизнес Обнаженная Лобода верхом на единороге разочаровала фанатов Новый клип известной певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало», ставший новогодним подарком для фанатов, разделил их на два лагеря: одни остались в восторге от творения артистки, другие же сочли видео чрезмерно пошлым.

Шоу-бизнес Супермодель Наталья Водянова выходит замуж В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Общество Обнародована декларация о доходах Зеленского Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".

Здоровье Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.

Общество Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.

Энергетика Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу «Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.

Армия и оружие Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир "Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Наука Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.

Гаджеты Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).