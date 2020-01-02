Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Читать в источнике
Комментировать1788

Подробнее о событии

Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новостивчера в 08:30

Миллиардер считает увеличение доходов россиян условием для роста ВВП

РЕН ТВвчера в 19:49

Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики

Эхо Москвывчера в 17:04

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБКвчера в 09:35

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правда04:42

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ru01 января в 22:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика

Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 12:20
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Футбол

Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»

По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:42
Хоккей

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Магнитогорский "Металлург" обыграл на своем льду "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МК-Спорт 10:08
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру вчера в 06:45
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Шоу-бизнес

Обнаженная Лобода верхом на единороге разочаровала фанатов

Новый клип известной певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало», ставший новогодним подарком для фанатов, разделил их на два лагеря: одни остались в восторге от творения артистки, другие же сочли видео чрезмерно пошлым.
ФАН 11:02
Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

ТАСС 07:58
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости 11:45
Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова выходит замуж

В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Аргументы и Факты 01 января в 09:25
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru 04:46
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Общество

Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Газета.Ru 11:43
Здоровье

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
РИА Новости 12:01
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Lenta.ru 11:20
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
Теннис

ATP Cup. Медведев и Хачанов выиграли парную встречу у итальянцев

Вести.Ru 11:12
Армия и оружие

Россия готова к введению войны в новом формате - эксперт

Представители США на условиях анонимности заявили, что Сулемани был убит в результате удара беспилотника.
РИА Новости Крым 08:43
Хоккей

Россия встретится со Швецией в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

В другом полуфинале встретятся финны и канадцы.
Российская газета вчера в 16:52
Энергетика

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Свободная Пресса 08:08
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу

«Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.
Инфо24 08:41
Культура

Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»

Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Актуальные Новости 09:23
Армия и оружие

Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир

"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.
РЕН ТВ 03:05
Политика

Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах

Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
Известия 10:39
Гаджеты

HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
3DNews вчера в 16:30
Наука

Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей

На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.
Красная весна вчера в 09:34
Гаджеты

Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).
Российская газета 12:09
Футбол

Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду

Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан».
Bookmaker-ratings.ru 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное