Экономика
ВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Политика
Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Хоккей
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл на своем льду "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода верхом на единороге разочаровала фанатов
Новый клип известной певицы Светланы Лободы на песню «Мира мало», ставший новогодним подарком для фанатов, разделил их на два лагеря: одни остались в восторге от творения артистки, другие же сочли видео чрезмерно пошлым.
Хоккей
Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж
В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Здоровье
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Армия и оружие
Россия готова к введению войны в новом формате - эксперт
Представители США на условиях анонимности заявили, что Сулемани был убит в результате удара беспилотника.
Хоккей
Россия встретится со Швецией в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
В другом полуфинале встретятся финны и канадцы.
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу
«Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.
Культура
Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»
Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Армия и оружие
Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир
"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.
Политика
Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах
Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Наука
Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей
На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.
Гаджеты
Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России
Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).
Футбол
Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду
Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан».