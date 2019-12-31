Экономика
ВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Миллиардер Агаларов назвал низкие пенсии и доходы препятствием росту экономики России
Коммерсантъвчера в 11:25
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