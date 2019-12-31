Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Миллиардер считает увеличение доходов россиян условием для роста ВВП

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Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

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Миллиардер Агаларов назвал низкие пенсии и доходы препятствием росту экономики России

Коммерсантъвчера в 11:25
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Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон.
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В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
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В Омской области нашли тело 17-летнего подростка, который пропал в новогоднюю ночь.
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Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
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Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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