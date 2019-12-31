Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.

Политика МИД Ирана назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма» Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является актом международного терроризма со стороны Соединенных Штатов.

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Энергетика Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.

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Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Происшествия Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Здоровье Врач рассказал о необходимых зимой витаминах По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.

Общество В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям.