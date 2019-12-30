Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Президент Crocus Group Араз Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Ветеранские вести03 января в 12:47

Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

URA.Ru03 января в 13:06

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК02 января в 09:35

Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новости02 января в 08:30

Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

БИЗНЕС Online02 января в 04:45

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правда03 января в 04:42
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

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Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
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Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
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Крошечный спутник для изучения далеких планет потерял связь с Землей

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Армия и оружие

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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.
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Политика

США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Газета.Ru 16:01
Музыка

Арсен Мукенди из Иванова выступил в финале «Голоса»

ivDay.ru 03 января в 13:10
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Адель и Гарри Стайлс проводят отпуск вместе

31-летняя исполнительница хита «Hello» Адель и бывший участник One Direction, 25-летний певец Гарри Стайлс были сфотографированы папарацци во время отдыха на пляже в Ангилье, на одном из островов в Карибском море.
ОК! 07:04
Экономика

Экономист перечислил три недочета пенсионной реформы

Экономист из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров назвал три недочета пенсионной реформы.
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Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 03 января в 13:59
Хоккей

Канадец уложил русского хоккеиста на лед жестким силовым. Мощный хит в финале МЧМ: видео

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Космос

Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю

Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.
РЕН ТВ 02 января в 23:31
Автоспорт

«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»

Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Российская газета 14:21
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Памятник Бандере могут установить на Украине недалеко от границы с РФ

Как передавало ИА REGNUM, 1 января в некоторых городах Украины прошли шествия, посвященные дню рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.
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Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери

Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
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Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

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Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов

После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
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Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 30.12.19 в 19:02
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В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
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Блогер Наталья Краснова снялась в клипе певца Алексея Воробьева

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Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
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Сегодняшней ночью неизвестные повалили статую нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона футбольного клуба «Мальмё» в одноимённом городе, сообщает Aftonbladet.
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