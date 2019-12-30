Экономика
ВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Президент Crocus Group Араз Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Ветеранские вести03 января в 12:47
Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты
URA.Ru03 января в 13:06
Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?
Комсомольская правда03 января в 04:42
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