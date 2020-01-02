Экономика

ВедомостиВедомостиМиллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Президент Crocus Group Араз Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Ветеранские вести03 января в 12:47

Олигарх из списка Forbes объяснил, почему россиянам нужно повысить пенсии и зарплаты

URA.Ru03 января в 13:06

Арас Агаларов:Пенсии и зарплаты должны быть выше. Если не будут покупать товары - какой смысл выпускать их больше?

Комсомольская правда03 января в 04:42

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК02 января в 09:35

Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новости02 января в 08:30

Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

БИЗНЕС Online02 января в 04:45

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ru01 января в 23:39
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Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
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The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном

Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
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Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
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Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

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Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
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Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму

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Почему Канаду не оставили «три на пять»? Спорное решение в финале МЧМ

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Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
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Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах

Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах, поскольку проект закрыт с марта 2019 года, а юзеры продолжают пользоваться приложением.
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19-летний хавбек забил впервые c 25 сентября. Тогда Хадсон-Одои поразил ворота «Гримсби» (7:1) в Кубке лиги.
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В России хотят скорректировать брачный возраст

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Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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