Экономика

РБКРБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
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Миллиардер считает увеличение доходов россиян условием для роста ВВП

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Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики

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Миллиардер Агаларов назвал низкие пенсии и доходы препятствием росту экономики России

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Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

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Новая боевая техника начала поступать в ВДВ

В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
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Коммерсантъ 21:46
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Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
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Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

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Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
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"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
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В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Длительность сна связана с легочным фиброзом

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Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
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Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Армия и оружие

Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
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В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ

Минимальный срок владения жильем для продажи без налога и декларации составит три года вместо пяти лет.
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