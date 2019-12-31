Экономика
РБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
Читать в источнике
Оценить2616
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Музыка
Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Общество
«Аэрофлот» в 2019 году стал самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Происшествия
Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами
Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
Энергетика
Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку
Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ
Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Общество
Семь петербуржцев стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Издание "ФедералПресс" сообщало, что москвич выиграл в лотерею миллиард рублей. Огромную сумму разыграло "Русское лото".
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Напомним, в Киеве 1 января прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое на новогодних каникулах устраивают украинские националисты.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Экономика
В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ
Минимальный срок владения жильем для продажи без налога и декларации составит три года вместо пяти лет.
Наука