Экономика
ВедомостиМиллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем. По словам бизнесмена, у группы есть ресурсы выплатить зарплаты сотрудникам за март, но денег на апрель уже не будет.
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с чего всё началось
«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов. Выручка Crocus Group за 2018 год составила 60 млрд руб.РБК21 апреля в 04:13
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В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
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Энергетика
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Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
Интерфакс 00:48
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Общество
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РБК 02:16
Экономика
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Часть предприятий малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.
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Происшествия
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В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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Общество
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В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет пятая масштабная дезинфекция.
Вечерняя Москва 01:24
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Общество
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Газета.Ru вчера в 19:34
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
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РИА Новости 02:20
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал при столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости вчера в 12:14
Происшествия
В Пермском крае умер четвертый пациент с коронавирусом
Четвертый пациент с коронавирусом умер в Пермском крае, женщине было 63 года, она не сразу обратилась за медпомощью – минздрав РИА Новости Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:20
Здоровье
Россияне стали активнее скупать средства от похмелья
Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия вчера в 18:52
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 21 апреля в 03:21
Политика
Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости вчера в 02:33
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России.
РБК вчера в 12:00
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Власти Китая закрыли Харбин из-за роста числа больных коронавирусом
Как сообщает Reuters, это объясняется ростом числа заболевших коронавирусом в этом населенном пункте.
Евразия Daily вчера в 23:08
Общество
Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции
Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика
МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»
Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
Экономика
Американские индексы торгуются в плюсе
В среду, 22 апреля, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику в рамках формирования коррекционного отскока после сильной просадки, которая была накануне из-за падения цен на нефть.
Finam.Ru вчера в 12:10