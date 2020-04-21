«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов. Выручка Crocus Group за 2018 год составила 60 млрд руб.

с чего всё началось

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем. По словам бизнесмена, у группы есть ресурсы выплатить зарплаты сотрудникам за март, но денег на апрель уже не будет.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5K

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 424

Общество ТАСС вошел в список системообразующих организаций Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. 4

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 371

Наука Следование выигрышной стратегии оказалось необязательным при принятии решений Люди правильно определяют стратегию принятия успешного решения даже в случае, когда задание этого не предполагает, а исход является исключительно вероятностным, но не всегда ей пользуются.

Экономика Греф допустил долгий кризис в России из-за коронавируса Быстрого "отскока" российской экономики после вызванного распространением коронавируса кризиса может не быть, в результате чего кризис будет долгим, предположил глава Сбербанка Герман Греф. 30

Футбол Лукаку рассказал, как в декабре переболел почти весь «Интер» Нападающий "Интера" Рамелу Лукаку рассказал о странной неизвестной болезни, которой в декабре переболели 23 из 25 футболистов команды.

Общество В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 2,6 тысячи В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 66, достигнув 2614, пишет "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения страны Виорику Думбрэвяну. 2

Экономика Греф прокомментировал введение налога на доходы по вкладам Глава Сбербанка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову прокомментировал введение в России налога на доходы по вкладам. 7

Политика Песков рассказал о звонках Путина министрам «одной кнопкой» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о звонках главы государства Владимира Путина министрам «одной кнопкой», сообщает Telegram-канал Life Shot.

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,5K

Энергетика Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в России Падение оптовых цен на бензин в России не повлияет на розничную стоимость топлива.

Происшествия Число жертв канадского стрелка увеличилось Число жертв канадского преступника, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия, увеличилось. 450

Общество Коронавирус выявлен на 37 территориях Нижегородской области Факты заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) выявлены на территории 37 районов и городских округов Нижегородской области. 126

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 178

Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 70