Экономика
ВедомостиМиллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем. По словам бизнесмена, у группы есть ресурсы выплатить зарплаты сотрудникам за март, но денег на апрель уже не будет.
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с чего всё началось
«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов. Выручка Crocus Group за 2018 год составила 60 млрд руб.РБК04:13
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Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
Если оба родителя состоят на учете в Центре занятости, выплату на детей получит один из них.
Вологда.рф вчера в 11:17
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Биатлон
Драчёв объяснил, почему голосовал против Кабукова и Королькевича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв объяснил, почему голосовал против кандидатур Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно.
Чемпионат 08:46
Общество
Призывавшего к митингам во Владикавказе оштрафовали на 75 тысяч рублей
На митинге в столице Осетии, который прошёл накануне, Чельдиев требовал отставки правительства и роспуска республиканского парламента.
Говорит Москва 08:26
Общество
Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП
В заявлении министерства отмечается, что отказ от ужесточения наказания необходим, чтобы не увеличивать административную нагрузку на граждан Российской Федерации и бизнес.
Говорит Москва 05:35
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Экономика
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
Энергетика
Цена на нефть впервые в истории стала отрицательной
Ранее в апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки, которое стало одновременно рекордным по объему и недостаточным для остановки падения нефтяных котировок.
НДН.инфо вчера в 23:04
Политика
Глава правительства Польши поддержал «План Маршалла-XXI»
Идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разработать механизмы помощи экономике Евросоюза по типу плана Маршалла поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, 21 апреля сообщает Polsat News.
ИА Красная Весна 08:06
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
Политика
Медведев предложил распространить на НКО меры поддержки бизнеса
"Можно было бы подумать о предоставлении субсидии на выплату заработных плат работникам НКО, провести работу с банками по предоставлению льготных кредитов на эти цели - так, как это делается для малого и среднего предпринимательства", - сказал Медведев.
Российская газета 07:54
Происшествия
Одного из самых разыскиваемых боевиков ИГ задержали в Испании
Боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который считался одним из самых разыскиваемых в Европе, задержали в Испании.
Известия 08:39
Происшествия
В калужской больнице умерли ещё три пациента с коронавирусом
Калуга, 21 апреля 2020, 11:38 — REGNUM В Калужской областной инфекционной больнице в ночь на 21 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три пациента из семи, находившихся в реанимации.
REGNUM 04:38
Здоровье
В Оренбуржье за сутки выявили еще 26 заболевших коронавирусом
Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что в регионе за сутки выявлено еще 26 случаев заболевания коронавирусом.
Orenonline.ru 07:51
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Религия
Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — написал глава Русской православной церкви.
РБК 08:11
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Армия и оружие
США заявили, что истребитель F-15 может «пересечь весь мир»
Истребитель развивает скорость в 0,9 Маха в бесфорсажном режиме, и это якобы доказывает, что F-15 мог бы пересечь почти весь мир.
ПолитРоссия вчера в 03:17
Общество
Работники кондитерской фабрики в Татарстане заразились коронавирусом
На кондитерской фабрике «Акульчев» в Набережных Челнах выявлен очаг коронавирусной инфекции.
BFM.ru 08:10
Космос
Ранее обнаруженная экзопланета оказалась облаком пыли
Исследование показало, что этой планеты никогда и не существовало: вместо нее телескоп «Хаббл» на самом деле видел огромное расширяющееся облако пыли – вероятно, от столкновения двух планет, передает пресс-служба NASA.
Научная Россия вчера в 17:03
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09