Общество
ВедомостиМиллиардер Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo
Инвестиционный холдинг «Финам» продал долю в компании MagicLab, владеющей сервисами знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen, сообщает Forbes со ссылкой на заявление президента холдинга Владислава Кочеткова.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Происшествия
В Калмыкии из бюджета похитили 4,9 млн рублей
«В результате незаконных действий ГУП и министерства похищены денежные средства в размере 4,9 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
REGNUM 06 ноября в 05:23
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой закрутил новый роман
Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском 15:10
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Разведение сил и средств в Петровском начнется 9 ноября в 12:00. Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
РБК 07:12
Происшествия
В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга до февраля продлил арест дочери и зятю священника Николая Стремского, ранее арестованного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 02:33
Политика
Планы по интеграции России и Белоруссии подготовят к 1 декабря
В Москве 19 ноября состоится заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Телеканал 360° 05 ноября в 17:34
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Футбол
Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»
«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Бомбардир.ру 14:55
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Evo-rus.com вчера в 06:00
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру 06 ноября в 16:48
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 06 ноября в 00:44
Политика
Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
Фракция партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.
Известия 09:13
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты 09:21
Шоу-бизнес
Суд не стал расторгать брак Лолиты
Басманный районный суд Москвы отказался расторгнуть брак российской певицы Лолиты Милявской и спортсмена Дмитрия Иванова.
News.ru 10:23
Политика
Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
Федеральный суд Куритибы постановил в пятницу освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву, отбывающего наказание по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
РИА Новости 15:42
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости 08:41
Шоу-бизнес
Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с долгами актрисы
Адвокат Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о долгах актрисы за недвижимость в интервью "Вечерней Москве".
Суть событий 13:51
Экономика
Минсельхоз обновил прогнозы по урожаю и экспорту зерновых
В прошлом прогнозе Минсельхоза объемы урожая зерновых культур по итогам 2019 году составляли всего 115-118 млн. тонн.
ГЛАС.RU вчера в 14:00
Общество
Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08