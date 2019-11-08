Основатель Badoo — российский миллиардер Андрей Андреев продаст Blackstone свою долю и уйдет с поста генерального директора MagicLab. Основатель сервиса знакомств Bumble Уитни Вулф сохранит большую часть своей доли и сменит его на посту СЕО, пишет WSJ.

Миллиардер Андрей Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

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