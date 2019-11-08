Общество
ForbesМиллиардер Андрей Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo
Основатель Badoo — российский миллиардер Андрей Андреев продаст Blackstone свою долю и уйдет с поста генерального директора MagicLab. Основатель сервиса знакомств Bumble Уитни Вулф сохранит большую часть своей доли и сменит его на посту СЕО, пишет WSJ.
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Футбол
Эррера: «Порой в „Манчестер Юнайтед“ футбол не был на первом месте»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед», обозначил разницу между клубами.
Sport24.ru 14:29
Хоккей
Мощное интервью с Ильёй Брызгаловым – об НХЛ, России и Америке
Недавно Сергачёв сказал, что в Америке скучает по русской свободе.
Чемпионат 11:15
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 01:00
Космос
В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Дни24 вчера в 10:55
Кино
Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию
Петрозаводск говорит 06:24
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК 19:30
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости вчера в 21:43
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК 10:48
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Для покупателей кроссовер представлен в четырех версиях, стоимость которых от 495 000 до 649 000 рупий, что в российском эквиваленте равно от 450 до 600 тысяч рублей.
Car.ru 09:47
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Тарантас Ньюс вчера в 12:41
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa 02:11
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
Известия 15:09
Происшествия
В Японии повторно закрыли взлетную полосу аэропорта из-за беспилотника
Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь оказался причиной закрытия утром 9 ноября взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кансай города Осака в Японии.
REGNUM 20:12
Происшествия
Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь
В Челябинске шестеро человек избили битой депутата Александра Курочкина. Об этом сообщает портал 31tv.ru.
Газета.Ru 12:36
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Наука
Ученые объяснили, как формируются воспоминания
Naked Science 11:24
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Футбол
«Ахмат» и «Урал» не выявили победителя в Грозном
Второй круг чемпионата России по футболу открылся матчем в Грозном между местным "Ахматом" и екатеринбургским "Уралом".
Вести.Ru 13:24
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Экономика
Бизнесмен назвал причины бедности людей
Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru вчера в 13:56
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.
РИА Новости 20:07