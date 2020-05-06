Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМиллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, тело нашли в доме предпринимателя в Одинцово.
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с чего всё началось

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

По словам одного из собеседников РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. «Это правда, Босова нет в живых», — подтвердил другой знакомый бизнесмена. Позже информацию о смерти Босова подтвердили в основанной им группе «Аллтек».
РБК12:09

Подробнее о событии

СК подтвердил гибель миллиардера Босова

Вести.Ru12:03

Появились подробности самоубийства российского миллиардера

Lenta.ru12:14

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

РИА Новости13:07

Найденный на месте гибели Босова пистолет оказался наградным

РЕН ТВ13:35

Следователи нашли пистолет Glock на месте самоубийства миллиардера Босова

РБК12:01

СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова

Интерфакс11:55

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Это подтвердили в СК

Телеканал 360°11:33
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
1,9K
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
117
Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News 09:17
69
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,4K
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
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Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
11
Политика

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
16
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Общество

За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о том, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм будут следить специальные стюарды.
РБК 15:09
3
Происшествия

В Калининграде школьницы угнали у мужчины автомобиль после свидания

РИА Новости 12:03
6
Здоровье

Уволен главврач липецкой областной психоневрологической больницы

В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com 13:48
29
Общество

В Италии за сутки выздоровело рекордное количество пациентов

В Италии зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов. От болезни излечились 8 014 человек.
Свободная Пресса 15:30
Общество

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом

Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости 12:57
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

РБК 11:20
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Энергетика

Минфин России прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30

Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
ПРАЙМ вчера в 19:49
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
26
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
28
Происшествия

На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста

Петербургский дневник 14:23
1
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Игры

В Steam раздают бесплатно Evil Genius

Представители компании Rebellion приняли решение сделать игру Evil Genius временно бесплатной в Steam.
Vevby.ru 14:01
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
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Наука

Новые поиски темной материи предложили вести на старых детекторах

Физики проанализировали возможные механизмы поглощения частиц темной материи и показали, что такие реакции могут регистрировать уже существующие детекторы.
N+1 13:22
2
Футбол

Чемпионат России по футболу будет завершен досрочно

Как сообщает источник, РФС принял решение прислушаться к большинству клубов чемпионата России, которые выступают за досрочное завершение текущего сезона.
Vprognoze.ru 16:02
Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Lenta.ru 12:24
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Экономика

ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru 15:38
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
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Экономика

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:07
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Хоккей

Каспарайтис рассказал, почему не пытается лезть в политику

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, что старается не лезть в политику, и оценил информационную активность Ильи Брызгалова.
Чемпионат 15:05
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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