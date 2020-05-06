Общество
Газета.RuМиллиардер Босов покончил с собой
Глава совета директоров компании "Аллтек" Дмитрий Босов совершил самоубийство в ночь на 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело бизнесмена обнаружили родственники в его доме в подмосковном поселке Усово. Рядом лежал пистолет "Glock 19 gen 4".
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Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Политика
Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений
Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:40
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек
В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело вчера в 06:02
Общество
Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ
Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru 06:54
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Здоровье
Вагит Алекперов выделил 50 млн рублей для больницы в Коми
Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов выделил 50 млн рублей из личных средств на оснащение Центральной районной больницы города Усинска в Республике Коми.
DP.RU 14:30
Общество
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Lenta.ru 16:12
Культура
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая
Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
Космос
Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета
Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.
Ридус 10:11
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
NewInform 07:45
Общество
Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели
Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения.
Фонтанка.Ру 17:24
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Футбол
Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки
Матч ТВ 14:14
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $29
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent опустилась на 7,2%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне в среду, 6 мая.
Известия 12:02
Футбол
В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу
Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь 10:46
Футбол
ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой
По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
Metaratings 15:29
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26