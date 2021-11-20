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Миллиардер Дерипаска раскритиковал экс-главу ЮКОСа Ходорковского после слов о Путине

Известный бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале
 поспорил с основателем нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, который сейчас проживает в Великобритании, о роли президента РФ Владимира Путина в истории современной России.
Газета.Ru
Дерипаска охарактеризовал Ходорковского как «лондонского сидельца» и отметил, что вся деятельность оппозиционно настроенного бизнесмена сводится лишь к повторению слова «транзит».
Эхо Москвы
По словам экс-главы ЮКОСа, уход нынешнего президента с поста «спасет Россию».
Lenta.ru
Ходорковский и Дерипаска неоднократно спорили в публичном пространстве.
РБК

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