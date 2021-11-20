Lenta.ruМиллиардер Дерипаска раскритиковал экс-главу ЮКОСа Ходорковского после слов о ПутинеИзвестный бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале поспорил с основателем нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, который сейчас проживает в Великобритании, о роли президента РФ Владимира Путина в истории современной России.Газета.RuДерипаска охарактеризовал Ходорковского как «лондонского сидельца» и отметил, что вся деятельность оппозиционно настроенного бизнесмена сводится лишь к повторению слова «транзит».Эхо МосквыПо словам экс-главы ЮКОСа, уход нынешнего президента с поста «спасет Россию».Lenta.ruХодорковский и Дерипаска неоднократно спорили в публичном пространстве.РБКЧитать далееСвернутьRTVIRTVIAnewsГазета.RuАБНЦарьградРБКПодробнее о событииМиллиардер Дерипаска раскритиковал экс-главу ЮКОСа Ходорковского после слов о ПутинеLenta.ruвчера в 15:17Дерипаска поспорил с Ходорковским о роли Путина и будущем РоссииГазета.Ruвчера в 15:05Дерипаска раскритиковал Ходорковского: «Электризует своих сторонников издалека»Znak.comвчера в 07:41Дерипаска поспорил с Ходорковским о конце президентского срока ПутинаРБКвчера в 11:45Дерипаска раскритиковал Ходорковского из-за его слов об итогах правления ПутинаRTVIвчера в 11:15Дерипаска и Ходорковский поспорили об уходе Путина с поста президента РоссииДождьвчера в 08:47Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентДерипаска в заочном споре с Ходорковским разошелся в оценках роли президента Путина в истории страныЭхо Москвывчера в 14:05Показать ещёОценить463Поделиться