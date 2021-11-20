Около 40 тыс. человек вышли в Вене на демонстрации против вакцинации от COVID-19

Не менее 38 тыс. человек вышли в Вене на демонстрации против обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает в субботу австрийский телеканал ORF со ссылкой на полицию.