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Миллиардер Дерипаска: расширение инвестиций в Сибири снизит инфляционное давление в России

Без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке Россия может не успеть за космическим ростом азиатских рынков.
Lenta.ru
Бизнесмен напомнил, что еще в 1908 году Петр Столыпин, выступая в Госдуме и говоря о целесообразности постройки Амурской железной дороги, призвал «не отсекать» обращенную на восток голову орла.
РБК
К примеру, в районе Канска в Красноярском крае имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья.
РБК
Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс, назвав предпосылкой к тому реализацию инвестпроекта «Енисейская Сибирь», в который регион входит вместе с Тувой и Хакасией.
Lenta.ru

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Бизнесмен Дерипаска: необходимы срочные инвестиции в Сибирь и Дальний Восток
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