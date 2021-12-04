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Миллиардер Дерипаска: расширение инвестиций в Сибири снизит инфляционное давление в России

Без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке Россия может «проспать» важный исторический момент, завил предприниматель Олег Дерипаска.
Взгляд.ру
Промышленник заявил, что инвестиции в производственно-ориентированные регионы Сибири повысят предложение и снизят инфляционное давление в стране.
Секрет фирмы
«Более того, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит тот самый необходимый структурный сдвиг в экономике, который нужен для снижения уровня инфляции в целом», — уточнил Дерипаска.
Lenta.ru
Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс, назвав предпосылкой к тому реализацию инвестпроекта «Енисейская Сибирь», в который регион входит вместе с Тувой и Хакасией.
Lenta.ru

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