Топ-5 крутых (с виду) внедорожников с пробегом за 1,5-2 млн руб

Сумма от 1,7 млн руб. позволяет рассчитывать и на BMW X6 первого поколения (E71), главным образом 2010-2012 годов выпуска, то есть до рестайлинга, и даже с пробегом менее 200 тыс. км. «Шестерка» — это, по сути, тот же BMW X5 с другим (и по оценкам многих автовладельцев и экспертов, менее удачным) типом кузова, и проблемы (как и сильные стороны) у них схожие.