«Более того, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит тот самый необходимый структурный сдвиг в экономике, который нужен для снижения уровня инфляции в целом», — уточнил Дерипаска.
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого было найдено в номере одного из отелей Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.
Сумма от 1,7 млн руб. позволяет рассчитывать и на BMW X6 первого поколения (E71), главным образом 2010-2012 годов выпуска, то есть до рестайлинга, и даже с пробегом менее 200 тыс. км. «Шестерка» — это, по сути, тот же BMW X5 с другим (и по оценкам многих автовладельцев и экспертов, менее удачным) типом кузова, и проблемы (как и сильные стороны) у них схожие.
Газета The Washington Post тоже сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников и документы разведки, что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту наступления по нескольким фронтам.
Компания Nference (занимается анализом данных), выяснила, что штамм коронавируса «Омикрон» приобрел одну из мутаций (присоединив последовательность нуклеотидов), которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также — в геноме человека.