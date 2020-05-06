Общество

ВедомостиВедомостиМиллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово, где жил бизнесмен.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Чем известен Дмитрий Босов

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Эксперты проверят покончившего с собой миллиардера Босова на алкоголь и наркотики в крови

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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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РБК сообщил о самоубийстве основателя «Аллтека» Босова

Интерфакс11:16

Дмитрий Босов: от угольной империи в Арктике до самоубийства на Рублевке

РБК16:33
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Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
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Родственники российского миллиардера рассказали о его опасениях перед суицидом

Родственники покончившего с собой российского миллиардера, совладельца компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрия Босова рассказали о его странностях незадолго до суицида.
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Сын Ротару рассказал, как певица живет в самоизоляции

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Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
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Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
РИА Новости 17:50
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
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Политика

Германия передаст России архивы о советских военнопленных

SM News вчера в 20:31
Общество

Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ

Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин вчера в 09:30
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Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
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Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS

Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera вчера в 14:45
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
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Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
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Минобороны опубликовало архивные дела актеров-фронтовиков

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Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

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В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
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Парламент Ирака одобрил новый состав правительства

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Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

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Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»

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Первые дома на Луне появятся через 10 лет

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