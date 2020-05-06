Общество
ВедомостиМиллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово, где жил бизнесмен.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:20, Ашберн
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
Происшествия
Родственники российского миллиардера рассказали о его опасениях перед суицидом
Родственники покончившего с собой российского миллиардера, совладельца компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрия Босова рассказали о его странностях незадолго до суицида.
Lenta.ru 18:29
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Шоу-бизнес
Сын Ротару рассказал, как певица живет в самоизоляции
Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко ответил на вопрос читателей в Instagram, как здоровье его матери.
Московский Комсомолец 03:52
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Экономика
В Москве упали цены на аренду квартир
Гендиректор портала Павел Луценко рассказал, что сильнее всего ставки упали в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью, таких как Сочи и Подмосковье.
Российская газета 08:25
Армия и оружие
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США
Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
РИА Новости 17:50
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
SM News вчера в 20:31
Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин вчера в 09:30
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Гаджеты
Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS
Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera вчера в 14:45
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Культура
Минобороны опубликовало архивные дела актеров-фронтовиков
К 75-летию Победы Минобороны РФ опубликовало документы о боевом пути известных и любимых советских артистов.
НТВ 10:01
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Общество
В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
Кино
Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года
RuNews24.ru 01:26
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
Политика
Парламент Ирака одобрил новый состав правительства
Иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи, сообщило в ночь на четверг иракское информационное агентство INA.
РИА Новости 18:25
Космос
Дизайнеры создали «оригами-убежище» для первых лунных колонистов
В убежище есть звукоизолированные каюты для уединения, а также циркадные световые панели, имитирующие различные погодные и дневные циклы, чтобы помочь поддерживать здоровые циркадные ритмы космонавтов.
Популярная механика 07:39
Экономика
В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду
Исследование компании Unusual Concepts, с которым ознакомились «Известия», показало,что в самоизоляции россияне неохотно покупают еду более высоких ценовых категорий.
Известия 14:00
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Кино
Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru 04 мая в 07:39
Космос
Первые дома на Луне появятся через 10 лет
В любом случае, учёные твёрдо уверены, что первые дома на Луне появятся уже через 10 лет.
HotGeo 03:42
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM 16:35
Единоборства
Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online 02:15