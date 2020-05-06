Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово, где жил бизнесмен.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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