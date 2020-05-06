Общество

КоммерсантъКоммерсантъМиллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

РБК12:09

Биография предпринимателя Дмитрия Босова

ТАСС12:47

Миллиардер, председатель совета директоров Группы «Аллтек» Дмитрий Босов покончил с собой

Ёлдаш11:14

РБК сообщил о самоубийстве основателя «Аллтека» Босова

Интерфакс11:16

Чем известен Дмитрий Босов

Forbes12:09

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Коммерсантъ11:01

Раскрыто происхождение пистолета покончившего с собой российского миллиардера

Lenta.ru12:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество

Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России

Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
2K
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Lenta.ru 12:59
3
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
1,3K
Общество

В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета

ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
748
Экономика

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
14
Политика

Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки

Президент России Владимир Путин потребовал наладить информирование граждан и бизнеса полноценной и достоверной информацией о мерах поддержки.
Rambler News Service 10:20
9
Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
88
Политика

План снятия ограничений в Саратовской области подготовят к 8 мая

По последним данным, 135 человек выздоровели, скончались от коронавируса трое, 8 заболевших умерли от иных патологий.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:01
2
Армия и оружие

Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3

Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.
Российская газета 06:25
Здоровье

Студенты-медики получат выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

Студенты-медики, которые направлены на практику, связанную с оказанием помощи пациентам с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты, как и другие медработники, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
РИА Новости 12:20
Происшествия

Пассажиры самолета избили друг друга до крови и попали на видео

Lenta.ru 12:24
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор 08:33
488
Общество

Финляндия с 14 мая откроет границы

Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на финляндский кабмин.
Газета.Ru 04 мая в 15:47
26
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
318
Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
1,4K
Авто

Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России

Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
3
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
12
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
30
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
95
Общество

Обязательный масочный режим ввели в Брянской области

"C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе.
Интерфакс - Россия 09:37
87
Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
140
Экономика

В России уровень экономической активности снизился на 33%

Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 09:29
4
Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
1,3K
Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
25
Общество

Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь

Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:42
277
Армия и оружие

Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников

Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников.
Военное дело 03:56
98
Общество

Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом

Доктор медицинских наук связывает возможный спад эпидемии с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни.
Росбалт 05:43
2
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
4,3K
Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
374
Авто

Компания Alpina добавила мощности дизельной BMW 3-й серии

Компания Alpina представила пакет доработок для BMW M340 в кузове седан и универсала – D3 S. «Трёшка» стала не только мощнее, но и тяжелее, поэтому быстрее она не стала.
Тарантас Ньюс вчера в 12:10
Главное