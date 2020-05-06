Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 1,3K

Политика Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки Президент России Владимир Путин потребовал наладить информирование граждан и бизнеса полноценной и достоверной информацией о мерах поддержки. 9

Армия и оружие Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3 Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.

Здоровье Студенты-медики получат выплаты за помощь пациентам с коронавирусом Студенты-медики, которые направлены на практику, связанную с оказанием помощи пациентам с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты, как и другие медработники, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотеке С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых. 488

Общество Финляндия с 14 мая откроет границы Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на финляндский кабмин. 26

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 12

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Общество Обязательный масочный режим ввели в Брянской области "C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе. 87

Экономика В России уровень экономической активности снизился на 33% Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. 4

Армия и оружие Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников. 98

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