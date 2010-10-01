Происшествия
ИнтерфаксСК подтвердил гибель президента «Аллтека» Босова
Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель президента "Аллтека" Дмитрия Босова в Московской области.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU 08:45
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Политика
Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах
Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости 09:11
Общество
Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России
Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Фигурное катание
Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
Общество
Австрия продлила до 31 мая контроль на границах
Австрия продлила до 31 мая контроль на своих границах, введённый в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:27
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
Происшествия
В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
Экономика
В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории
Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Политика
Украина предлагает взять в подгруппы ТКГ переселенцев с Донбасса
Украинская сторона предложила включить в работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы как приглашенных лиц переселенцев с Донбасса, но переговоров с представителями республик Донбасса не будет.
Новостной фронт 11:05
Общество
78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области
На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Общество
У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Кино
Выход сериала об ангарском маньяке запланирован на осень 2020 года
Ангарск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Выход сериала об ангарском маньяке Михаиле Попкове запланирован на осень 2020 года.
Телеинформ вчера в 23:12
Общество
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Происшествия
В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд
Екатеринбург, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина.
REGNUM 08:36