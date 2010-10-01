Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСК подтвердил гибель президента «Аллтека» Босова

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Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель президента "Аллтека" Дмитрия Босова в Московской области.
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СК подтвердил гибель президента «Аллтека» Босова

Интерфакс11:38

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Это подтвердили в СК

Телеканал 360°11:33

Следствие проводит проверку по факту самоубийства миллиардера Дмитрия Босова

ТАСС11:37

СК подтвердил гибель президента «Аллтека» Босова

Интерфакс - Россия11:38

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Коммерсантъ11:01
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU 08:45
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Политика

Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах

Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости 09:11
75
Общество

Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России

Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
2K
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
689
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
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Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
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Фигурное катание

Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
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Общество

Австрия продлила до 31 мая контроль на границах

Австрия продлила до 31 мая контроль на своих границах, введённый в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:27
Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
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Происшествия

В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
6
Экономика

В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории

Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Общество

Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
24
Политика

Украина предлагает взять в подгруппы ТКГ переселенцев с Донбасса

Украинская сторона предложила включить в работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы как приглашенных лиц переселенцев с Донбасса, но переговоров с представителями республик Донбасса не будет.
Новостной фронт 11:05
Общество

78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
9
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
1K
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
245
Общество

У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
7
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 06:41
234
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
373
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Кино

Выход сериала об ангарском маньяке запланирован на осень 2020 года

Ангарск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Выход сериала об ангарском маньяке Михаиле Попкове запланирован на осень 2020 года.
Телеинформ вчера в 23:12
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Общество

В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии

В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
6
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Происшествия

В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд

Екатеринбург, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина.
REGNUM 08:36
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