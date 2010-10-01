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Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 778

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Экономика Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. 75

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Общество В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке. 36

Фигурное катание Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко. 2

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Общество В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 700