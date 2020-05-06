По словам одного из собеседников РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. «Это правда, Босова нет в живых», — подтвердил другой знакомый бизнесмена. Позже информацию о смерти Босова подтвердили в основанной им группе «Аллтек».

с чего всё началось

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