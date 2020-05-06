Происшествия
РИА НовостиМиллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, тело нашли в доме предпринимателя в Одинцово.
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с чего всё началось
По словам одного из собеседников РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. «Это правда, Босова нет в живых», — подтвердил другой знакомый бизнесмена. Позже информацию о смерти Босова подтвердили в основанной им группе «Аллтек».РБК12:09
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Радио Sputnik 08:39
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Экономика
Доедим, не вывезем: к чему приведут квоты на экспорт зерна
С 26 апреля Россия прекратила вывоз зерновых, всего отправив (или заключив контрактов на отправку) 6,9 млн т. Ранее планировалось поставить на экспорт в первом полугодии до 20 млн т зерновых, а общий объем экспорта в 2019/20-м сельскохозяйственном сезоне ожидался рекордным.
Известия 04 мая в 17:02
Фигурное катание
Глейхенгауз: об уходе фигуристки Трусовой нам сообщили ее родители
Тренерский штаб Этери Тутберидзе узнал об уходе фигуристки Александры Трусовой к тренеру Евгению Плющенко от ее родителей, сама спортсменка не выходила на связь, сообщил тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз.
РИА Новости 15:54
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Космос
Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля
Успешный запуск нового китайского космического корабля был проведен с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинция Хайнань, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 14:01
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Армия и оружие
Украинский президент присвоил почетные названия 53 и 59 бригадам сухопутных войск украинской армии
Зеленский присвоил 53-ей отдельной механизированной бригаде ВСУ почетное наименование «имени князя Владимира Мономаха», 54-й отдельной механизированной бригаде – почетное наименование «имени гетьмана Ивана Мазепы» а 59-ой отдельной мотопехотной бригаде — имени Якова Гандзюка.
Новостной фронт 15:39
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Общество
В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек
В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов. Таким образом, число жертв достигло отметки 905 человек.
РБК 15:25
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Футбол
Смолов посетил офис «Сельты» и прошел тест на коронавирус
Российский нападающий "Локомотива" Федор Смолов, выступающий на правах аренды за "Сельту" в среду, 6 мая, посетил офис испанского клуба, где прошел тест на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 14:35
Наука
Правая и левая антенны обеспечили муравьям память разной длительности
У рыжих лесных муравьев (Formica rufa) обнаружили латерализацию памяти, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Связь между предметом синего цвета (условным стимулом) и сладкой пищей (подкреплением) они могут вспомнить через 24 часа после обучения, если подкрепление предъявляли левой антенне, и через 10 минут — час, если подкрепление предъявляли правой антенне.
N+1 11:51
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Наука
Найдена еще одна причина смертности от коронавируса
Италия и Испания занимают второе и третье места по уровню смертности в мире после США — от коронавируса в этих государствах погибло 29 и 25 тысяч человек соответственно.
ForPost 02:55
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Шоу-бизнес
Никита Киоссе рассказал о причинах распада MBAND, предательстве Влада Рамма и сольном проекте
ОК! 10:10
Экономика
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:01
Здоровье
В Боткинскую больницу попали 190 медработников с коронавирусом
Стало известно число заболевших врачей в Петербурге. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Neva.Today 14:16
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News 09:17
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
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Даже при внушительном разгоне Core i9-10900K не способен опередить Ryzen 9 3900X
Для сравнения, без разгона флагман Intel набирает там же 2347 баллов, то есть прирост очень существенный.
iXBT.com 10:31
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Хоккей
Каспарайтис: у меня жена — феминистка. Она ничего не делает, только рожает
Пытаюсь заниматься спортом, развлекать детей. Некоторые ещё учатся удалённо в школе. Сильно ничего не изменилось, всё как всегда.
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