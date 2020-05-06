Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМиллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, тело нашли в доме предпринимателя в Одинцово.
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с чего всё началось

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

По словам одного из собеседников РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. «Это правда, Босова нет в живых», — подтвердил другой знакомый бизнесмена. Позже информацию о смерти Босова подтвердили в основанной им группе «Аллтек».
РБК12:09

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Найденный на месте гибели Босова пистолет оказался наградным

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Появились подробности самоубийства российского миллиардера

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СК подтвердил гибель миллиардера Босова

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Следователи нашли пистолет Glock на месте самоубийства миллиардера Босова

РБК12:01

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

РИА Новости13:07

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Это подтвердили в СК

Телеканал 360°11:33
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Радио Sputnik 08:39
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
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Экономика

Доедим, не вывезем: к чему приведут квоты на экспорт зерна

С 26 апреля Россия прекратила вывоз зерновых, всего отправив (или заключив контрактов на отправку) 6,9 млн т. Ранее планировалось поставить на экспорт в первом полугодии до 20 млн т зерновых, а общий объем экспорта в 2019/20-м сельскохозяйственном сезоне ожидался рекордным.
Известия 04 мая в 17:02
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Фигурное катание

Глейхенгауз: об уходе фигуристки Трусовой нам сообщили ее родители

Тренерский штаб Этери Тутберидзе узнал об уходе фигуристки Александры Трусовой к тренеру Евгению Плющенко от ее родителей, сама спортсменка не выходила на связь, сообщил тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз.
РИА Новости 15:54
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Космос

Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля

Успешный запуск нового китайского космического корабля был проведен с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинция Хайнань, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 14:01
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Армия и оружие

Украинский президент присвоил почетные названия 53 и 59 бригадам сухопутных войск украинской армии

Зеленский присвоил 53-ей отдельной механизированной бригаде ВСУ почетное наименование «имени князя Владимира Мономаха», 54-й отдельной механизированной бригаде – почетное наименование «имени гетьмана Ивана Мазепы» а 59-ой отдельной мотопехотной бригаде — имени Якова Гандзюка.
Новостной фронт 15:39
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
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Общество

В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек

В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов. Таким образом, число жертв достигло отметки 905 человек.
РБК 15:25
2
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
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Футбол

Смолов посетил офис «Сельты» и прошел тест на коронавирус

Российский нападающий "Локомотива" Федор Смолов, выступающий на правах аренды за "Сельту" в среду, 6 мая, посетил офис испанского клуба, где прошел тест на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 14:35
Наука

Правая и левая антенны обеспечили муравьям память разной длительности

У рыжих лесных муравьев (Formica rufa) обнаружили латерализацию памяти, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Связь между предметом синего цвета (условным стимулом) и сладкой пищей (подкреплением) они могут вспомнить через 24 часа после обучения, если подкрепление предъявляли левой антенне, и через 10 минут — час, если подкрепление предъявляли правой антенне.
N+1 11:51
Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
11
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Наука

Найдена еще одна причина смертности от коронавируса

Италия и Испания занимают второе и третье места по уровню смертности в мире после США — от коронавируса в этих государствах погибло 29 и 25 тысяч человек соответственно.
ForPost 02:55
1,7K
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
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Шоу-бизнес

Никита Киоссе рассказал о причинах распада MBAND, предательстве Влада Рамма и сольном проекте

ОК! 10:10
Экономика

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:01
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Здоровье

В Боткинскую больницу попали 190 медработников с коронавирусом

Стало известно число заболевших врачей в Петербурге. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Neva.Today 14:16
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Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News 09:17
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
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Гаджеты

Даже при внушительном разгоне Core i9-10900K не способен опередить Ryzen 9 3900X

Для сравнения, без разгона флагман Intel набирает там же 2347 баллов, то есть прирост очень существенный.
iXBT.com 10:31
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Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
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Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
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