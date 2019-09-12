Политика

RT на русскомRT на русскомПредприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

«Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года», — говорится в совместном ходатайстве сторон. Агентство уточняет, что Гапонцев, который также имеет гражданство США, подал ранее иск к американскому Минфину, протестуя против включения в «кремлёвский список».
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Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение об урегулировании спора

ТАССвчера в 17:27

«Олигарх» Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

РИА Новостивчера в 16:44

Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение по списку «олигархов»

РБКвчера в 16:57

Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

RT на русскомвчера в 16:53

Миллиардер Гапонцев и США заключили мировое соглашение по иску о «кремлевском докладе»

Коммерсантъвчера в 17:03

Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение

Ведомостивчера в 17:54

Власти США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение

Московский Комсомолецвчера в 17:38
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Армия и оружие

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Свободная Пресса вчера в 06:55
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Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

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Lenta.ru вчера в 20:12
Единоборства

Следующим соперником Нурмагомедова станет Сен-Пьер

Коммерсантъ 00:43
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В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
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РИА Новости вчера в 15:34
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика

Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Происшествия

В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости вчера в 17:28
Происшествия

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Врачи установили, что мать раскормила несчастного настолько, что очередная порция еды на вынос стоила ребенку жизни.
РЕН ТВ вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Стало известно, кого Ксения Собчак пригласила на свадьбу

В списке приглашенных на свадьбу светской львицы и звезды "Дома-2" Ксении Собчак оказались знаменитый российский актер Игорь Верник вместе с супругой Вероникой, директор Первого канала Константин Эрнст в компании жены, режиссер Федор Бондарчук, актриса Паулина Андреева, легендарная певица Земфира, актриса Рената Литвинова и Матильда Шнурова, а также другие знаменитости.
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Авто

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По информации, полученной от аналитического агентства «Автостат», которое в свою очередь ссылается на «Мерседес-Бенц Рус», уже с 1 сентября текущего года завод премиального бренда, построенный в промышленном парке «Есипово», приступил к работе в две смены.
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Транспорт

РЖД начали продажу билетов в купе по 500 рублей

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Моя Москва.онлайн вчера в 13:55
Наука

Вымерший вид кенгуру оказался древней австралийской сумчатой пандой

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Ugpressa.ru вчера в 16:53
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Несмотря на возраст пробег машины составляет всего 16 километров, а её кузов и салон находятся практически в первозданном состоянии.
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Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

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Аргументы недели вчера в 14:53
Наука

Посмертное изгнание

Покойник, как правило, лежит на спине с руками вдоль тела или скрещенными на груди, и никто не кладет ему в могильную яму богатые дары.
N+1 вчера в 09:24
Политика

Умер премьер-министр королевства Тонга

В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.
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Глава МВД Украины Аваков прокомментировал сообщения о своей отставке

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал появившиеся накануне сообщения об уходе в отставку.
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Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

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Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами

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РИА Новости вчера в 20:09
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Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Политика

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В Кремлевском дворце пройдет концерт, посвященный дню рождения Кобзона

ТАСС 10 сентября в 17:10
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Заменители мяса могут быть опасны для здоровья

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Валентин Павлович Гапонцев
Физик
Советский и российский физик и предприниматель. Ведущий специалист в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Заведующий кафедрой МФТИ.
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