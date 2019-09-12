Политика
RT на русскомПредприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
«Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года», — говорится в совместном ходатайстве сторон. Агентство уточняет, что Гапонцев, который также имеет гражданство США, подал ранее иск к американскому Минфину, протестуя против включения в «кремлёвский список».
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Миллиардер Гапонцев и США заключили мировое соглашение по иску о «кремлевском докладе»
Коммерсантъвчера в 17:03
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Армия и оружие
«Лучший самолет Путина» мир не оценил: Су-57 не может найти покупателя
Свободная Пресса вчера в 06:55
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости вчера в 12:39
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Единоборства
Следующим соперником Нурмагомедова станет Сен-Пьер
Коммерсантъ 00:43
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика
Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Происшествия
В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским
Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости вчера в 17:28
Происшествия
13-летнего ребенка закормили до смерти в Великобритании
Врачи установили, что мать раскормила несчастного настолько, что очередная порция еды на вынос стоила ребенку жизни.
РЕН ТВ вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Стало известно, кого Ксения Собчак пригласила на свадьбу
В списке приглашенных на свадьбу светской львицы и звезды "Дома-2" Ксении Собчак оказались знаменитый российский актер Игорь Верник вместе с супругой Вероникой, директор Первого канала Константин Эрнст в компании жены, режиссер Федор Бондарчук, актриса Паулина Андреева, легендарная певица Земфира, актриса Рената Литвинова и Матильда Шнурова, а также другие знаменитости.
Дни24 01:30
Авто
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье перешёл на двухсменный режим работы
По информации, полученной от аналитического агентства «Автостат», которое в свою очередь ссылается на «Мерседес-Бенц Рус», уже с 1 сентября текущего года завод премиального бренда, построенный в промышленном парке «Есипово», приступил к работе в две смены.
Car.ru вчера в 19:43
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Транспорт
РЖД начали продажу билетов в купе по 500 рублей
РЖД начало продажу билетов в купе по 500 рублей на поезда дальнего следования, которые будут отправляться с 9 по 17 декабря 2019 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:55
Наука
Вымерший вид кенгуру оказался древней австралийской сумчатой пандой
Вымерший кенгуру оказался похож пережевыванием жесткой пищи на австралийскую сумчатую панду, сообщается в PLoS ONE.
Ugpressa.ru вчера в 16:53
Авто
На Украине найдена «Таврия» с пробегом 16 км
Несмотря на возраст пробег машины составляет всего 16 километров, а её кузов и салон находятся практически в первозданном состоянии.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:05
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Наука
Посмертное изгнание
Покойник, как правило, лежит на спине с руками вдоль тела или скрещенными на груди, и никто не кладет ему в могильную яму богатые дары.
N+1 вчера в 09:24
Политика
Умер премьер-министр королевства Тонга
В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.
Комсомольская правда 00:39
Политика
Глава МВД Украины Аваков прокомментировал сообщения о своей отставке
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал появившиеся накануне сообщения об уходе в отставку.
Российский Диалог вчера в 23:03
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Шоу-бизнес
Бывшая невеста сына Марии Шукшиной прошла лечение от алкоголизма
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Общество
Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами
Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.
Ведомости вчера в 17:24
Общество
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце пройдет концерт, посвященный дню рождения Кобзона
ТАСС 10 сентября в 17:10
Здоровье
Заменители мяса могут быть опасны для здоровья
Австралийские исследователи выяснили, что заменители мяса могут быть опасны для здоровья.
ТАСС вчера в 08:06