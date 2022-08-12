Германия, как и вся Европа, поддерживает Украину, поэтому не может быть нейтральным посредником на переговорах с Россией, заявил лидер немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц.
Российская экономика проходит пик спада в потреблении, рост потребления может начаться в этом году, но по инвестициям все наоборот: главный этап падения инвестиций придется на 2023 год, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта, передает корреспондент РБК.
Сложивший оружие украинский военный заявил в видео Минобороны РФ, что не хочет возвращаться в ходе обмена военнопленными на Украину, так как у этой страны "нет будущего" с нынешними властями и коррупцией.
Поставка Украине дальнобойного оружия приведет к тому, что «географические задачи [российской] спецоперации будут отодвигаться еще дальше», заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев.