Российская экономика проходит пик спада в потреблении, рост потребления может начаться в этом году, но по инвестициям все наоборот: главный этап падения инвестиций придется на 2023 год, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта, передает корреспондент РБК.