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Миллиардер Харитонин купит производителя бумаги «Снегурочка»

Австрийская группа Mondi заключила
 соглашение о продаже своего крупнейшего предприятия в России — «Монди Сыктывкарский ЛПК» вместе с двумя дочерними структурами.
Forbes
Активы за 95 млрд рублей (около €1,5 млрд) выкупит компания Augment Investments Limited совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина, говорится в сообщении Mondi.
Forbes
Вместе с «Монди Сыктывкар» продаже подлежат два аффилированных с ним юрлица.
Ведомости
О намерении продать свои российские активы группа Mondi сообщала 5 мая.
ТАСС

Подробнее о событии

Миллиардер Харитонин купит производителя бумаги «Снегурочка»
Forbesвчера в 11:39
Группа Mondi заключила соглашение о продаже «Монди Сыктывкарского ЛПК» за 95 млрд рублей
ТАССвчера в 09:21
Австрийская Mondi продаст активы в Коми компании Харитонина за 1,5 млрд евро
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