Миллиардер Леонид Федун дал 3 совета гражданам в РФ, куда вложить ₽1 млн
Бизнесмен из топ-20 богатейших жителей России по версии Forbes с состоянием $10,8 млрд назвал три варианта вложения денег в зависимости от преследуемых целей частным инвестором Куда можно вложить 1 млн рублей частному инвестору рассказал Леонид Федун, бизнесмен из топ-20 богатейших людей РФ по версии Forbes.В источнике
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Миллиардер Леонид Федун дал совет, куда вложить ₽1 млн
Миллиардер Леонид Федун (входит в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes, эксперты журнала оценивают его состояние в $10,8 млрд) дал совет о том, куда частный инвестор может вложить ₽1 млн.
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