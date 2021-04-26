Бизнесмен из топ-20 богатейших жителей России по версии Forbes с состоянием $10,8 млрд назвал три варианта вложения денег в зависимости от преследуемых целей частным инвестором Куда можно вложить 1 млн рублей частному инвестору рассказал Леонид Федун, бизнесмен из топ-20 богатейших людей РФ по версии Forbes.

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С чего всё началось Миллиардер Леонид Федун дал совет, куда вложить ₽1 млн Миллиардер Леонид Федун (входит в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes, эксперты журнала оценивают его состояние в $10,8 млрд) дал совет о том, куда частный инвестор может вложить ₽1 млн. РБК вчера в 03:20