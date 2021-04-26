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Миллиардер Леонид Федун дал совет, куда вложить ₽1 млн

На деньги, которые Федун получил в результате продажи своих вложений, миллиардер купил подешевевшие активы, они стали основой его состояния. «Но так бывает не всегда», — признался Федун. Во время нефтяного бума середины 2000-х годов бизнесмен рискнул и вошел в один крупный проект в Бразилии.В источнике
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С чего всё началось

Миллиардер Леонид Федун дал совет, куда вложить ₽1 млн

Миллиардер Леонид Федун (входит в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes, эксперты журнала оценивают его состояние в $10,8 млрд) дал совет о том, куда частный инвестор может вложить ₽1 млн.
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