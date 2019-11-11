Экономика

РБКРБКМиллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

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Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
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Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

РБК04:54

РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Ведомости06:29
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
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