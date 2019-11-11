Экономика
РБКМиллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.РБК04:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал историка Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки
Октябрьский районный суд Северной столицы арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.
Происшествия
В Тульской области стажер полиции застрелил человека
В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Кино
Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ
Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
Политика
Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок
Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Общество
В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется высоким спросом
Кросс-вэн Renault Triber дебютировал в начале лета и предлагается на индийском рынке уже два месяца.
Армия и оружие
В ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения
Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, сообщает сайт Народного совета ДНР в понедельник, 11 ноября.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Футбол
Азмун принес «Зениту» победу в матче с тульским «Арсеналом»
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
Происшествия
Взрыв произошел на территории завода «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
Политика
Посольство РФ высказалось об экстрадиции Буркова из Израиля в США
Посольство России в Израиле прокомментировало решение израильского суда об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Шоу-бизнес
Жены Михаила Задорнова подружились после смерти юмориста
Поклонники и журналисты знали, что какое-то время артист жил на две семьи. Причем, Михаил Николаевич рассказывал об этом сам.
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
Кино
Как культовый фильм изменил жизнь москвичей
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
Здоровье
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении гепатита В
Для лечения хронического гепатита В разработаны новые подходы, не предусматривающие воздействие на геном человека и позволяющие полностью его вылечить, заявили в Роспотребнадзоре.